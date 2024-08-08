Экономика

Почти в два раза могут поднять цены на аренду для размещения ларьков в Пскове

Цены на аренду для размещения нестационарных торговых объектов в Пскове хотят поднять почти в два раза. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По нестационарным торговым объектам у нас большие споры с администрацией города. Они пытаются сейчас поднять цены на аренду за размещение НТО в чуть ли не в два раза для многих. И предприниматели об этом узнали, написали в администрацию. Администрация на эти заявления не обратила внимание, сказали, что это никак не влияет на предпринимательскую деятельность», - сказал омбудсмен.

По этому вопросу Аркадий Мурылев обратился в прокуратуру.