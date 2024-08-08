Экономика

Крупные холдинги или фермеры: что «вытянет» сельское хозяйство?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему развития сельского хозяйства в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сельское хозяйство Псковской области динамично развивается. Чтобы не быть голословными: по данным профильного комитета, с начала года объем производства сельхозпродукции в регионе вырос почти на 30% по сравнению с 2023-м. И тем не менее вопрос о том, на что именно должен быть сделан основной акцент, чтобы сельское хозяйство региона вышло на более высокий уровень, всё ещё остаётся нерешённым.

Вывести Псковскую область на новую ступень должны крупные агропромышленные комплексы? Такие, скажем, как «Псковагроинвест» или «Слактис», имеющие большие посевные площади, большое поголовье, специализирующиеся и на молочном, и на мясном животноводстве, и на растениеводстве… Такие, что могут похвастаться современным технологичным производством и, по сути дела, фабричным, а не фермерским подходом к работе.

Акцент в регионе стоит делать на 5-10 таких вот крупных хозяйств? А может быть, напротив, развивать сектор мелких крестьянских хозяйств и фермеров в разных частях региона, чтобы в случае какого-либо катаклизма или неурожая продовольственной безопасности региона не был нанесён слишком уж серьёзный урон?

О том, по какому пути должен пойти регион, и кто сумеет «прокормить» его жителей, сегодня в программе «Дневной дозор».

Для фермеров в регионе предусмотрено гораздо больше мер поддержки, нежели для крупных агропромышленных комплексов. На этот факт указал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он пояснил, что крупные хозяйства, например, пользуются мерами поддержки «за молоко, за зерно и за один гектар». Ещё они могут получить льготный кредит. Ну а фермеры, между тем, могут претендовать на три вида грантов, которые безвозмездно даёт государство, и, опять же, на льготный кредит. И плюс на «все меры поддержки, которыми пользуются крупные холдинги». Но даже несмотря на такой перевес в количестве мер поддержки, на вопрос «а что же выведет сельское хозяйство региона на новый уровень?» Николай Романов ответил так...

«Что выйдет на более высокий уровень? Это, конечно, холдинги. Это однозначно, потому что у них больше средств, у них больше запас прочности и, соответственно, они больше смотрят на новые технологии и, соответственно, объем. Что касается фермеров, конечно, это тоже отрасль. Нам она очень интересна. И со стороны государства намного больше мер поддержки. Просто, может быть, она не так заметна, потому что они не такой объем дают нам производства. В инфраструктуре производства у нас в Псковской области фермеры дают только, по-моему, 10%, 7-10%. А в основном у нас, 80% - это дают большие холдинги. И там чуть-чуть, буквально 3-4%, может, до 10% - население».

Противоположное мнение у доктора сельскохозяйственных наук, президента ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона «Псковский фермер» Александра Конашенкова. Он убеждён: вывести сельское хозяйство на новый уровень способны только фермеры.

Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru

«В ХХI опасном веке наше сельское хозяйство кажется на новый уровень сможет вытянуть только массовость этого хозяйства и также его разобщенность или разбивка по территории. То есть должна быть куча небольших хозяйств, которые делают это наше сельское хозяйство, как в стране, так и в Псковской области, безопасным. А при таком уровне сельского хозяйства, как сейчас, мы будем при любом катаклизме просто в "заднице". Фермерское хозяйство может прокормить страну, если к нему подходить не так, как сейчас, а иметь капитально другой подход, понимаете. Мы можем миллиарды вливать в мегафермы государственных денег и спокойно ждать, когда случится кризис страшный, и остаться без товара. Или вливать те же миллиарды в небольшие хозяйства, а те, которые будут работать, никуда не уйдут, и которым особо кризисы не страшны. Строится, допустим, мегаферма за 2-3 миллиарда, на корову тратится, которая там стоит, около 3 миллионов. Это все государственные деньги. Это все или субсидии, или то, что берет там кредит. То есть тот, кто строит, потом получает, качает деньги, он своих денег не тратит. Понимаете? То есть это, получается, рисковое от государства мероприятие».

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов в свою очередь признался, что видел некие данные о том, что якобы именно фермеры кормят страну. Однако этот тезис он назвал «бредом» и «популистскими рассуждениями». Ведь в любой стране эту функцию выполняют крупные сельхозтоваропроизводители. На этом фоне собеседник подчеркнул, что залог успешного развития сельского хозяйства в нашей стране — некий синтез успешных агропромышленных комплексов и фермерских хозяйств. Но тут есть определённые нюансы...

«Российская Федерация имеет достаточно большую территорию, достаточно много малочисленных, особенно Псковская область, населенных пунктов, где нет определенной инфраструктуры, различные географические и погодно-климатические условия, то есть где-то есть крупные контурные поля, где-то есть мелкие поля. Понятно, что крупным сельхозпроизводителям такие поля - не сильно лакомый кусочек, а их тоже надо обрабатывать, поэтому здесь должен быть определенный микс. Мы же тоже понимаем, что производительность крупных холдингов гораздо выше, чем в мелких хозяйствах. Но тем не менее задача государства - это трудоустройство населения и управляемость территорией. Когда на земле есть хозяин, всегда территория управляема, совместно с тем же фермером, главой волости или главой района. Здесь должна быть синергия. Есть определенные территории, допустим, Печорский район, там нет крупных хозяйств, но там очень много фермеров. Это уже уклад жизненный, и, наверное, в ближайшее время там будет такое развитие. А есть другие районы, скажем, Псковский район, Новосокольнический район, там есть крупные сельхозпредприятия, и, наверное, они составляют основу. Но все равно фермеры и там есть, и должны они быть, потому что есть малые населенные пункты, удаленные населенные пункты, где должен быть, опять же, хозяин на земле».

Сельское хозяйство региона будет развиваться, если поддерживать будут как агропромышленных гигантов, так и маленьких фермеров. Такое мнение высказала директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» Татьяна Шарыгина. Однако уровень поддержки, по её словам, должен различаться. Сейчас, например, существующих мер поддержки «Идавангу» однозначно не хватает.

Фото: РБК Петербург

«Я думаю, что поддерживать надо и тех, и других, потому что они взаимно дополняют друг друга. У каждого есть своя ниша. Нужны, безусловно, крупные аграрные холдинги, которые производят массовую продукцию, большую, но нужны обязательно и крестьянские хозяйства. В Псковской области есть все возможности. Есть земли, большие массивы, есть небольшие, которые могут обрабатывать фермеры. Так что я бы тут не стала выбирать. Поддерживать надо, безусловно, и тех, и других. Нужны разные уровни поддержки, разные меры поддержки. Поддерживать надо людей. Мы вырастаем только по продукции растениеводства. По животноводству нам расти некуда, потому что для того, чтобы расти по этому направлению, нам нужны крупные вложения, нужно строить еще одну очередь. Мы по-максимуму используем то, что мы построили. А по растениеводству мы каждый год вводим в оборот. Вот сейчас мы делаем на 80 гектарах мелиорацию. Это земли, которые не обрабатывались больше 20 лет. Будем вводить их в оборот. Очень обидно нам, что мы единственный почти регион, где производители платят налог на имущество. Во всех остальных регионах есть льгота по налогу на имущество, а мы платим его в полном объеме в последние 5 лет. Это, конечно, очень обидно. Если бы нам вернули хотя бы 50-процентную скидку на налог на имущество, это бы нам очень помогло».

Развивать важно не просто крупные агропромышленные холдинги, где работу выполняют роботы… Вкладывать силы и средства важно и в развитие фермерских хозяйств. Почему? Потому что потребности населения - словно бездонная бочка. А в некоторых отраслях крупные предприятия не очень-то заинтересованы, поэтому даже «бросить в эту бочку» нечего. Об этом завела речь фермер из Псковского района Галина Кривенкова, которая в 2023 году выиграла грант в конкурсе «Агростартап» и вложила его в развитие своего дела — в выращивание смородины.

«Я участвовала в конкурсе "Агростартап", выиграла этот конкурс. Купили мы комбайн, опрыскиватель и трактор. Вот три позиции. Так, посадила я в прошлом году 5 гектаров, но до этого у нас уже было, вот перед этим, в 2022 году засаживали поле 28 гектаров. Всего у нас сейчас поле 33 гектара смороды черной. Ягода черная сморода в нашей Псковской области очень хорошо растет. Благоприятный климат именно для черной смородины. И плюс мы в этом году коснулись, мы все переживали, как же у нас сбыт будет. Мы в этом году коснулись сбыта - это "бездонное дно". Она требуется, требуется, требуется. И цена хорошая, потому что их берут на переработку, на заморозку берут, на соки, в кондитер, везде, везде, везде она требуется. Все звонят: "Дай, дай, дай, ягоды дай". Но ягоды сильно много не было, немножко у нас было, и все. Поэтому их, конечно, надо поддерживать, такие маленькие хозяйства, небольшие, потому что самим это очень тяжело. Это долгосрочный проект, получается, ягодники. Что ягодники, что садоводство. Вложения идут тоже очень огромные, большие. И без поддержки государства это просто очень-очень трудно и нереально».

«В нынешней ситуации, нравится это людям или не нравится, вопрос продовольственной безопасности решить могут только крупные агропромышленные холдинги. Они могут и должны являться локомотивом этого направления», - такую фразу в начале ответа на вопрос произнёс гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. Однако затем собеседник отметил, что эти крупные агропромышленные холдинги должны становиться партнёрами для малых бизнесменов. И для такого симбиоза даже существуют свои инструменты.

«Скотоводство в Псковской области - это очень перспективное дело. Этим может заниматься какой-то крупный холдинг, а он, скажем так, размещает заказы у фермеров, у которых там по пять, по шесть, по семь голов. Есть хорошие примеры, скажем так, кооперации. Я предлагал множество вариантов взаимодействия на уровне региона, как мы могли бы развивать. Это очень перспективно для Псковской области, это молочное животноводство. И вот тут как раз-таки фермер с 50-ю, 70-ю, 100-ю головами вообще без вопросов может развиваться в Псковской области, используя поля, пастбища. Молоко будут забирать? Конечно будут, но при этом, конечно, будет субсидия какая-то на то, чтобы это молоко забирать. И, возвращаясь к нашей теме, отвечая, кто решит вопрос, еще раз хочу сказать, только крупные холдинги. Но это не значит, что у фермеров, маленьких фермеров, нет будущего. Это не так, на самом деле, совершенно. Это может существовать, и это нужно, на самом деле, развивать. И могу объяснить, почему это нужно развивать. Потому что у нас в стране самая большая территория в мире. Ее нужно заселять. Людей нужно заселять не в Москву, в Санкт-Петербург, где у нас живет практически 30% населения нашей России, а нужно заселять такие области, как Псковская».

Что же выведет сельское хозяйство региона на новый уровень — крупные агропромышленные холдинги или фермеры? По этому поводу у наших сегодняшних собеседников сразу несколько точек зрения. Некоторые из них настаивают на том, что основой должно стать именно «рядовое крестьянство».

Другие, напротив, совершенно не верят в то, что в одиночку фермеры смогут «накормить страну». Сторонники этой позиции уверяют, что подобное под силу лишь крупным агрокомплексам, где есть современные технологии, навыки работы с банками и заемными средствами.

Две крайности. Но есть и третья точка зрения. И как раз её придерживается большая часть наших экспертов. Они за некий разумный микс, за то, чтобы 70-80% потребностей закрывали крупные комплексы, а параллельно с ними развивались и фермерские хозяйства, предлагающие эксклюзивную продукцию; осваивающие земли в отдалённых уголках, куда «не дотягивается рука крупных компаний»; дающие людям в районах рабочие места.

Светлана Пикалева