Экономика

Подорожание кондитерских изделий и шоколада на 40% ожидается в России

Цены на шоколад и выпечку вырастут в России. Производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе-сентябре 2024 года закупочных цен на 5–40%.

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Подобные обращения направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes, пишет «Коммерсантъ».

Председатель президиума АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игорь Караваев говорит, что полученные обращения ритейлеры пока проверяют на обоснованность. «Некоторые продукты, например, хлебобулочные или шоколадные изделия, дорожают в этом году уже не в первый раз»,— поясняет он.

Необходимость корректировки цен связана с объективными рыночными факторами: ростом себестоимости, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов, уверен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов.

Наиболее выраженная динамика цен, вероятно, будет в сегменте кондитерских изделий. Производитель Ritter Sport предупреждает ритейлеров, что отпускные цены на ассортимент Extra Cacao вырастут с 1 сентября на 40% год к году. На рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке. Mars намерен увеличить стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов» с 9 сентября на 19%, жевательные конфеты Skittles, не содержащие шоколада, подорожают на 13%.

Объединение «Славянка» обращает внимание на рост стоимости кондитерских жиров до 50%, сухих молочных продуктов — на 20%, муки — на 30%. Об этом же в своем письме указывает и «Каравай», планирующий повысить цены на свою продукцию на 10%. В Национальном союзе хлебопечения оценивают увеличение стоимости муки в 32–55% за год, в зависимости от сорта. Игорь Караваев говорит, что хлебобулочные изделия наряду с белокочанной капустой, сливочным маслом и куриными яйцами входят в число продуктов с наиболее выраженным ростом закупочных цен за год — более 20%.