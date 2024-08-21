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Экономика

Участник псковской ярмарки «Урожай 2024»: Фермерство – это круто

23.08.2024 16:01|ПсковКомментариев: 0

Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2024» прошла в Пскове сегодня, 23 августа. На ней свою продукцию представили фермеры с разных концов Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На ярмарке собрались фермеры и целые семейные производства из Псковского, Печорского, Новоржевского и Себежского районов. К продукции они относятся с особым теплом и любовью, ведь каждый из них лично вкладывает свой труд во все этапы производства. Например, семья Филипповых из деревни Иваньково Новоржевского района была приглашена на ярмарку. Местные сыры ценятся среди жителей Псковской области, а также известны за пределами региона. На семейной ферме они производят разные виды сыров, творог и сливки. Семейное дело существует уже почти десять лет.

«Люди приезжают за нашим сыром даже из других городов, ведь очень сильно любят его. Сыры отлично расходятся, как и вся наша продукция. Люди приезжают к нам на ферму и видят весь цикл нашего производства, их это удивляет, ведь не все сыровары работают так, как мы. В основном сыровары покупают молоко и потом его перерабатывают, а у нас свои коровы и своё молоко», – поделился Иван Филиппов.

Помимо этого, он отметил, что в производств задействованы все члены семьи. Над качественными продуктами трудятся и жена, и дети, а также два наёмных работника.

На ярмарке была представлена самая разная продукция. Мёд и берёзовый квас, козье молоко и свежие фрукты, саженцы деревьев и кустарников. С саженцами приехало крупное семейное производство КФХ Кривенковы. В ассортименте - молодые деревья персиков, черешни, вишни и многое другое. 

«Мы активно выращиваем тюльпаны. На восьмое марта растим по 60 тысяч луковиц, а потом эти луковицы оставляем на доращивание. Саженцы мы продаём самые разные, но самое главное, это чёрная смородина. У нас есть собственный питомник, где мы растим саженцы, а всего у нас 35 га чёрной смородины», – рассказала фермер.

Также Кривенковы активно ведут социальные сети, которыми занимается их дочка, а кроме того участвуют в конкурсах на гранты. Например, в этом году им удалось получить грант на пять миллионов рублей для агростартапов. Деньги были направлены на покупку оборудования для оптимизации производства.

Из Себежского района на ярмарку приехали фермеры КФХ «Мельник». Это также семейное производство, за яблоками выстраивались длинные очереди.

«Наше яблоко любит Псков, потому что мы уже всю область приучили к себежскому яблоку», – отметил главный фермер КФХ «Мельник» Иван Мельников. 

Работа фермера – это тяжёлый труд, результат которого зависит не только от приложенных усилий, но и от погодных условий, которые невозможно контролировать. Иван Мельников рассказал, что из-за заморозков в этом году урожай вышел меньше, чем обычно. Несмотря на это, на вопрос «каково сейчас быть фермером?», он ответил: «Это круто! Кто подался в фермерство именно в это непростое время, с санкциями, и имеет хорошую продукцию, тот всегда будет на коне. Необходимо пополнять прилавки наших магазинов отечественной продукцией. Поэтому я говорю, что фермерство – это круто, и не нужно бояться в него идти». 

Напомним, ярмарка проходила 23 августа на Пушкинской улице. Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня образования Псковской области.

Теги: #регион60 #ярмарка #фермерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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