Экономика

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банк России из-за действующих санкций вновь продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - до 9 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», - сообщил регулятор.

Отмечается, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях, напомнил регулятор. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи, пишет РИА Новости.

Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.