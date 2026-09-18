В августе в Псковской области снизились цены и ускорилась инфляция

Цены в Псковской области в августе 2026 года, по данным Росстата, снизились на 0,24% к июлю. Годовая инфляция ускорилась и составила 6,21%. Это ниже, чем в целом по стране (6,33%), сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении Банка России.

Инфографика: Банк России

В августе цены на продовольствие и услуги снизились, а на непродовольственные товары выросли. За год услуги подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, а продовольственные и непродовольственные товары – меньше.

С исключением сезонности (с.к.)* цены в августе выросли меньше, чем в предыдущем месяце. Среди причин – расширение предложения отдельных продуктов и снижение спроса на некоторые непродовольственные товары.

Годовая инфляция в России в августе увеличилась. По данным Росстата, она составила 6,33% (в июле – 5,98%). При этом цены за август с исключением сезонности выросли заметно меньше, чем за июль. Существенно замедлился рост цен на моторное топливо. В то же время его резкое подорожание в предыдущие месяцы проявилось в ценах на многие товары и услуги. Рост цен на товары и услуги, которые меньше зависят от разовых факторов, а больше от спроса, немного замедлился.

* Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с.к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов – например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.