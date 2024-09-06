Экономика

Больше всего денег псковичи тратят на продукты — анализ потребительских расходов

Самая значительная статья потребительских расходов населения в Псковской области — покупка продуктов. Об этом говорят данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2023 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

У жителей Псковской области доля трат на покупку домашнего питания составила 41,9% от расходов на потребление. Доля расходов на непродовольственные товары составила 31,4%, услуг — 24,4%.

Более половины — 54,7% от всех расходов на продукты — составляют расходы на покупку мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, хлебобулочных изделий и круп.