Экономика

Неделя креативной экономики в пятый раз пройдет в Пскове

Неделя креативной экономики пройдет в пятый раз в Пскове 11 и 12 сентября. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Это наш уже традиционный форум. В этом году у нас проходит несколько площадок. Три шоукейса - это три образовательных мероприятия, будет организована образовательная площадка и параллельно показательно-конкурсная для фотографов, музыкантов и дизайнеров-модельеров», - сказала Анастасия Иванова.

Также в этом году добавлена тема блогерства. «Поговорим, является ли блогерство инструментом для продвижения предпринимательства», - дополнила руководитель центра.

Все мероприятия пройдут на площадке Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина.