Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Псков высокооплачиваемая работа
Как создать ТОС
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Легкий пар: огненное сердце бани
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Экономика 09.09.2024 13:240 Псковская область заняла 61 место среди регионов РФ по обстановке на рынке труда 13.09.2024 14:300 Псковский проект «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе Минсельхоза 13.09.2024 13:351 Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых 13.09.2024 08:450 Доля малых банков сократилась до исторического минимума в 11% 12.09.2024 18:400 Цены на картофель в России упадут на короткий срок 11.09.2024 22:000 Главный недостаток эксперимента с самозанятыми назвал адвокат
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 11.09.2024 09:304 Из школы в роддом 08.09.2024 15:445 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 10.09.2024 21:556 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки 10.09.2024 08:003 Брячак реабилитирован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковский проект «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе Минсельхоза

13.09.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

Проект ООО «Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Суворова» «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе «Агротуризм». Об этом сообщили в Минсельхозе. 

Суть проекта заключается в проведении экскурсий для школьников и гостей Псковской области, где им покажут полноценный процесс производства молока. 

Победителями конкурсного отбора стали 92 проекта из более чем 40 регионов. Это хозяйства совершенно разных направлений – от молочных ферм до крафтовых виноделен. Они предлагают гостям экскурсии, мастер-классы, дегустации и многое другое.

Всего в 2025 году фермеры получат гранты до 10 млн рублей на реализацию проектов сельского туризма.

Теги: #минсельхоз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 192 человека
13.09.2024, 15:310 Турник и всепогодный теннисный стол установили в псковской деревне Неелово благодаря ТОС 13.09.2024, 15:270 Инспекторы псковской Госавтоинспекции помогли сменить колеса многодетной семье из Белоруссии 13.09.2024, 15:180 24-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 14 сентября 13.09.2024, 15:120 Какими навыками должен обладать будущий первоклассник, рассказала псковский завуч
13.09.2024, 15:030 Семь человек рекомендованы на должности в судах Псковской области 13.09.2024, 14:510 Ложка, игрушка или открытка: мастер-классы в Псковском музее проведут на выходных 13.09.2024, 14:410 Женская команда Великих Лук стала победителем чемпионата СЗФО по футболу 13.09.2024, 14:300 Псковский проект «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе Минсельхоза
13.09.2024, 14:190 Стали известны подробности наезда автомобиля на офис страховой компании в Пскове 13.09.2024, 14:160 Ногу 12-летнего водителя затянуло в мотоблок в дедовичской деревне Рои 13.09.2024, 14:080 Устроившая тройное ДТП на Завеличье женщина отказалась пройти проверку на алкоголь 13.09.2024, 14:050 Лесничим вручили заслуженные награды в правительстве Псковской области
13.09.2024, 13:560 ООО «Валмар» в Псковской области признали недобросовестным за поставку неподходящего оборудования для ТОС  13.09.2024, 13:500 Водитель Volkswagen Passat сбил лося и съехал в кювет в Островском районе 13.09.2024, 13:450 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Псковском районе: «четырка» оказалась на боку 13.09.2024, 13:380 Фотофакт: Новую детскую площадку ставят на Четырех углах в Пскове
13.09.2024, 13:351 Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых 13.09.2024, 13:350 Память жертв фашизма почтили в Сквере павших борцов в Пскове 13.09.2024, 13:260 «Подруга-риелтор» осуждена в Пскове за хищение полумиллиона рублей при «оформлении ипотеки» 13.09.2024, 13:130 Сотрудники «Михайловского» участвуют в деловой программе ИКОМ
13.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» об адаптации ребенка к школе 13.09.2024, 12:590 За неоплаченный молодежный лагерь в Печорах подрядчик требует с АНО «Возрождение» более 49 млн рублей  13.09.2024, 12:560 Автобусы в Псковской области за полгода перевезли 17,6 млн пассажиров 13.09.2024, 12:450 «Деревня Соловьи» примет участие сельскохозяйственной ярмарке Псковского района
13.09.2024, 12:350 ДТП затрудняет движение на Октябрьской площади в Пскове 13.09.2024, 12:220 19-летний великолучанин подобрал мефедрон в лесу и отправился на исправительные работы 13.09.2024, 12:220 Клиенты великолукского суши-бара отравились продукцией с сальмонеллой 13.09.2024, 12:150 «Семейные ценности»: Подготовка и адаптация ребенка к школе
13.09.2024, 12:140 Стартует чемпионат города Пскова по быстрым шахматам 13.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Запретные темы в СМИ, страус и песок, страдания пропагандистов 13.09.2024, 12:010 В деревне Щиглицы Псковского района введен в эксплуатацию газопровод 13.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 сентября
13.09.2024, 12:000 Новым представителем города в Совете ФК «Псков» может стать Сергей Бухаров 13.09.2024, 11:450 Отдел по миграции в Пскове не будет оказывать госуслуги 19 и 20 сентября из-за отключения электроэнергии 13.09.2024, 11:320 Ретроралли впервые организуют в Пскове на площади Ленина 13.09.2024, 11:230 «На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество»
13.09.2024, 11:160 В микрорайоне города Дно ожидаются перебои с подачей горячей воды 13.09.2024, 11:030 Водитель погиб в ДТП в Псковском районе 13.09.2024, 10:470 «Прессинг»: Запретные темы в СМИ, страус и песок, страдания пропагандистов 13.09.2024, 10:460 Народные приметы на 13 сентября: кто она – «жаба»-завистница
13.09.2024, 10:300 Псковские мастерские для инвалидов имени Шмитца отмечают 25-летие 13.09.2024, 10:250 Северное сияние запечатлели в псковской деревне Черняковицы 13.09.2024, 10:162 Вооружиться тазами и кастрюлями призвали жителей домов на Завеличье 13.09.2024, 10:060 Бороться с экстремизмом с помощью онлайн-фестивалей предложили в Минпросвещения
13.09.2024, 09:590 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 13.09.2024, 09:501 Российские ученые создали прототип лекарства от целиакии с помощью нейросети 13.09.2024, 09:350 Работу суши-бара в Великих Луках приостановили из-за отравления 14 человек 13.09.2024, 09:320 Прощание с псковским педагогом Михаилом Жихаревичем состоится 14 сентября
13.09.2024, 09:300 Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода 13.09.2024, 09:150 Новая осенняя фотозона появилась у псковского кафе 13.09.2024, 09:004 YouTube замедлился для россиян почти в 10 раз 13.09.2024, 08:450 Доля малых банков сократилась до исторического минимума в 11%
13.09.2024, 08:300 Умер известный псковский педагог Михаил Жихаревич 13.09.2024, 08:150 Россияне стали на 20% активнее искать работу осенью 13.09.2024, 08:012 Над внутренней отделкой и благоустройством территории работают в школе на улице Киселева в Пскове - губернатор 13.09.2024, 07:301 В РФ в ближайшие шесть лет на развитие культуры направят 165 млрд рублей
13.09.2024, 07:000 Диетолог рассказал о пользе гороха 12.09.2024, 22:300 Квартирник под открытым небом в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.09.2024, 22:000 Музей Победы проведет онлайн-программу к 85-летию победы на Халхин-Голе 12.09.2024, 21:480 На Земле началась сильная магнитная буря
12.09.2024, 21:400 Психолог назвала причины веры людей в предсказания о конце света 12.09.2024, 21:200 Пропавшего мужчину в джинсовой куртке продолжают искать в Псковском районе 12.09.2024, 21:100 Латвийской семье из пяти человек псковская полиция оказала помощь в получении российского гражданства 12.09.2024, 21:000 Учащимся в псковском СИЗО-1 рассказали о работе СМИ
12.09.2024, 20:510 Жители Псковской области могут присоединиться к написанию Всероссийского IT-диктанта 12.09.2024, 20:400 Рубели, зеркало XIX века и туфли пополнили музей «Горница» в Красногородском округе 12.09.2024, 20:300 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 12.09.2024, 20:200 Способы продлить отдых в 2025 году перечислили псковичам
12.09.2024, 20:100 Без малого четыреста человек были доброхотами «Михайловского» весной и летом этого года 12.09.2024, 20:000 Лекция «Два подворья Снетогорского монастыря в Пскове» пройдет 19 сентября 12.09.2024, 19:400 Каждому седьмому псковичу подняли зарплату после прохождения курсов — опрос 12.09.2024, 19:322 Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом 
12.09.2024, 19:200 Камерный хор «Кант» даст в Пскове концерт-презентацию «Наша Родина — Россия» 12.09.2024, 19:000 Псковичи встретились с замгубернатора на форуме «Ладога» в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог» 12.09.2024, 18:470 Момент столкновения трех автомашин на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 12.09.2024, 18:400 Цены на картофель в России упадут на короткий срок
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru