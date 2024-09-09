Экономика

Псковский проект «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе Минсельхоза

Проект ООО «Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Суворова» «От коровы до бутылки» выиграл в конкурсе «Агротуризм». Об этом сообщили в Минсельхозе.

Суть проекта заключается в проведении экскурсий для школьников и гостей Псковской области, где им покажут полноценный процесс производства молока.

Победителями конкурсного отбора стали 92 проекта из более чем 40 регионов. Это хозяйства совершенно разных направлений – от молочных ферм до крафтовых виноделен. Они предлагают гостям экскурсии, мастер-классы, дегустации и многое другое.

Всего в 2025 году фермеры получат гранты до 10 млн рублей на реализацию проектов сельского туризма.