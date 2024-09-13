Экономика

Валерий Лесников: На Дальнем Востоке очень грамотно выстроен принцип взаимодействия власти и бизнеса

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников посетил съезд лидеров «Опоры России» на Дальнем Востоке. Одной из отличительных особенностей дальневосточного бизнеса он отметил качественные взаимоотношения бизнеса и власти. Об этом Валерий Лесников сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На Дальнем Востоке после Восточно-экономического форума проходил съезд лидеров "Опора России", некоторые темы пересекались. Это темы туризма, развитий территории опережающего развития. На нашем форуме присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он подтвердил намеченные направления, потому что на ВЭФ было подписано несколько крупных соглашений. Так, одна крупная компания планирует построить целый город для своих сотрудников в пригороде Владивостока. Внутренние развитие, внутренний бизнес, внутренняя предпринимательская деятельность на сегодняшний день в приоритете», – сказал Валерий Лесников.

Он отметил, что у Псковской области и Дальнего Востока есть общие рамочные направления.

«У нас одно из направлений - это туризм. Да, у нас нет моря, но у нас есть другие ценности, исторические ценности. Есть, что посмотреть. Регионы разные, природные условия, но некие общие формулировки возможны. У них очень грамотно выстроен принцип взаимодействия власти и бизнеса на сегодняшний день», – добавил Валерий Лесников.