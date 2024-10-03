Экономика

Андрей Козлов: Псковская область всегда удивляла своими неожиданными решениями

Псковская область всегда удивляла своими неожиданными решениями и результатами. Эти результаты зачастую были вызваны критическими ситуациями. Такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Псковская область удивляет своими результатами и решениями. Мы часто оказывались в критических ситуациях. Все-таки санкции, близость к приграничью, наверное, наложили свой отпечаток, и люди стали увереннее, преданнее работать, чем ранее. Все это в комплексе дает хорошие результаты», - сказал Андрей Козлов.

Депутат также отметил, что в достижении высоких показателей не обходится без мер поддержи от государства. Он напомнил, что в 2024 году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей по программе комплексного развития сельских территорий.