Экономика

Более 330 тонн мяса скота и птицы произвели в Псковской области

331,9 тысячи тонн мяса скота и птицы произвели в Псковской области с начала года. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«331,9 тысячи тонн мяса скота и птицы мы произвели. Это равно +141% к уровню прошлого года. К концу года мы прогнозируем производство 397, почти 400 тысяч тонн», - сказал Андрей Козлов.

Такого результата удалось достичь благодаря появлению новых инвестиционных проектов, пояснил депутат. Также он отметил, что по производству скота и птицы Псковская область занимает первое место по Северо-Западу.