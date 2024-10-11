Экономика

Псковичи зарабатывают на 28% меньше, чем среднестатистический россиянин – аналитики

Аналитики портала по поиску работы hh.ru подвели итоги года и выяснили, что средний доход жителей Псковской области вырос за год на 12%, до 50,4 тысячи рублей. По сравнению с общероссийским трендом местный житель зарабатывает на 28% меньше, чем среднестатистический россиянин.

На данный момент средняя зарплата россиянина достигла 70 тысяч рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Несмотря на достаточно активный рост дохода жителей Псковской области, их зарплаты всё равно остаются ниже, чем доход москвичей. Так, средняя зарплата жителя Москвы за год выросла на 18% и на данный момент достигла 94,4 тысяч рублей. Таким образом, жители Москвы зарабатывают в среднем на 44 тысяч рублей больше, чем псковичи.

Изображение: hh.ru

Наибольшая зарплатная разница между Москвой и Псковской областью наблюдается в зарплатах ИТ-сферы: более 75 тысяч рублей, в Москве ИТ-специалист может заработать 129 тысяч рублей в среднем, в Псковской области – порядка 53 тысяч. Также существенная разница наблюдается в области автобизнеса: в Москве доход работника сферы достиг 140 тысяч, в Псковской области – 65 тысяч.

Минимальные зарплатные различия между московскими и псковскими зарплатами наблюдаются в сфере обслуживающего персонала: в Москве можно заработать 86 тысяч, в Псковской области – 73 тысяч.