Экономика

Псковская область вошла в число лидеров по поддержке социального предпринимательства

Псковская область вошла в группу регионов-лидеров ежегодного рейтинга по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По результатам проведенного анализа, у Псковской области — 100% результат по показателю «Доля социальных предприятий, получивших поддержку в рамках деятельности центров инноваций социальной сферы или иных объектов инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав центров «Мой бизнес», в общем количестве социальных предприятий в субъекте Российской Федерации».

Работа Центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Результаты ежегодного рейтинга субъектов по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства представила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, рейтинг ведётся на протяжении семи лет и позволяет отслеживать динамику развития негосударственного сектора в отраслях социальной сферы, а также стимулировать регионы к реализации мер по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства.