Экономика

Лодочная верфь и локомотивовагоноремонтный завод вступили в псковское отделение Союзмаша

В рядах регионального отделения Союза машиностроителей России пополнение. В организацию вступили Великолукский локомотивовагоноремонтный завод (генеральный директор Даниил Слесарев) и Псковская лодочная верфь (основатель Владимир Чулков), сообщается в Telegram-канале куратора регионального отделения Союзмаша, депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

На расширенном совещании отделения Союзмаша, которое состоялось в Пскове 25 октября, Александр Козловский вручил представителям предприятий сертификаты о вступлении в Союз машиностроителей России.

Он отметил, что Великолукский локомотивовагоноремонтный завод – одно из старейших предприятий города на Ловати и северо-запада. Запущен в работу в сентябре 1901 года. Сегодня ВЛВРЗ работает на новых площадях, на нем ремонтируют полувагоны, вагоны-хопперы, колесные пары, хопперы-дозаторы, крытые вагон, платформы и четырехосные цистерны. Предприятие успешно конкурирует на рынке ремонта грузовых вагонов, заметил Александр Козловский.

Псковская лодочная верфь основана в 1988 году. Предприятие выпускает гребные и моторные лодки, яхты, плавучие дома и дачи. Всего 20 видов. Маломерные суда работают на морях, озерах и реках – от Мурманской области до Камчатки.

Помимо этого, к команде Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России сегодня присоединились молодые инженеры Мария Рубан и Вячеслав Ярышкин, айтишник Никита Степанов, а также известный великолукский спортсмен, куратор проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.



«Поздравляю новоиспеченных коллег с вступлением в Союз машиностроителей России! Это большая честь и ответственность – стать частью профессионального сообщества, которое объединяет лучших представителей отрасли. Желаю им плодотворной работы, новых идей и проектов, которые будут способствовать развитию машиностроения в нашем регионе и стране!» - выразил поздравления коллегам депутат Александр Козловский.