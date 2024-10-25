Экономика

Александр Козловский: С дефицитом кадров сталкиваются все производители

Дефицит кадров - это проблема, с которой сталкиваются все производители, заявил куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на расширенном совещании отделения Союзмаша, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Темой совещания стал дефицит кадров на предприятиях России и пути решения этой проблемы. Александр Козловский выступил с приветственным словом и отметил, что проблема дефицита кадров касается всей промышленности.

«Дефицит кадров - это проблема, с которой сталкиваются все производители. Сегодня мы собрались для того, чтобы обменяться мнениями и практиками, в том числе с другими регионами», — сказал Александр Козловский.

На расширенном совещании присутствуют не только представителей машиностроительной отрасли, но и других промышленных секторов Псковской области. Также по видеосвязи выступают представители десяти регионов России.