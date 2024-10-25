Экономика

Александр Козловский: Великолукский технический колледж требует реконструкции

Сложная ситуация с кадрами сложилась по всей России, вне зависимости от отрасли. Для решения этой проблемы следует, в том числе, приводить в соответствие с современными требованиями учебные заведения, которые готовят кадры. Об этом куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил на расширенном совещании отделения Союзмаша, которое состоялось в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сложная ситуация со специалистами и с кадрами сложилась по всей стране, вне зависимости от отрасли, в который работает то или иное предприятие. Сегодня нам удалось познакомиться с практиками, которые работают в других регионах. Нашим предприятиям, руководителям наших предприятий, конечно, необходимо этот опыт перенимать», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что на территории Московской области существует много предприятий, которые поставили для себя стратегическую цель работать с персоналом, и делают все для того, чтобы удержать у себя специалистов.

«Важный момент, который мы обсудили, это наличие учебных заведений, современных учебных заведений. Сегодня в Псковской области их более чем достаточно. Конечно, какие-то учебные заведения требуют большего внимания. Одно из таких заведений – Великолукский технический колледж. Сегодня мы поговорили с комитетом по образованию, чтобы завести финансирование для его реконструкции и приведения в порядок. Любое учебное заведение должно соответствовать современным нормам», – добавил парламентарий.

Он уточнил, что сейчас предприятия уже проводят системную работу по привлечению и удержанию кадров.