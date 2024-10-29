Экономика

«Покажите нам корову!»: зачем московские туристы разыскивали псковских сыроделов. ВИДЕО

Фермер из Псковского района Лариса Никандрова - в прошлом медицинский работник. Поэтому поначалу покупателями ее продукции были в основном бывшие коллеги. Сейчас же на ферму заглядывают даже туристы, которые где-то слышали о фермерах, их буренках и вкусном сыре из коровьего молока. В чем секрет успеха начинающих аграриев, кто им помогает и в какую сторону они планируют развиваться, узнала Псковская Лента Новостей.

Пазлы сложились

Большой дом с миксбордером - садом из растений разных размеров и оттенков. Рядом коровник, за ним - парк техники, через дорогу от дома - пастбище. Помимо буренок, на ферме еще четыре собаки и большое количество грациозных представителей семейства кошачьих, сосчитать которых с первого раза не удалось. А в самом доме - сыроварня и холодильники, где хранится и зреет сыр. Все это большое хозяйство появилось не сразу.

«В 2016 году на этом участке мы построили баню, купили уточек, потом индюков, - вспоминает Лариса Никандрова. - Потом было много разной птицы, вьетнамские хрюшки... Но муж всегда хотел корову».

На столь крупную покупку супруги решились не сразу. Помог случай: «Ездили к друзьям в Печоры, а у них как раз была айрширская корова. Муж хотел именно эту породу. И через два дня пазлы сжились. Мы нашли в Выборге шикарное хозяйство, поехали туда на экскурсию и привезли наших первых айрширских буренок».

Потом оказалось, что двух коров для счастья мало - взяли еще бычка и одну буренку. В итоге стадо стало расти, а с ним и объемы производства молока. Продукт нужно было реализовывать. «У всех фермеров основные покупатели летом, а у меня - наоборот. Все мои покупатели-медики уходили в отпуска, и у меня летом всегда тяжелее было со сбытом. Поначалу пробовали телят выпаивать молоком. А потом решила научиться варить сыр», - говорит фермер.

Лариса Никандрова отмечает, что она не из тех, кто «посмотрел на ютубе и варит». «Мне надо досконально понимать все процессы. Сыр варю с 2019 года. Сначала отучилась в Москве, в Школе сыроделия Олеси Шевчук. Потом ездила туда же к итальянскому сыроделу Андреа Мараско - узнать, что такое настоящая моцарелла, правильно я варю этот сыр или нет. Мы варили моцареллу, буррато, качокаваллу. И сейчас продолжаем все это изучать, варить, кормить людей», - отмечает она.

Самое главное преимущество сыра - возможность его длительного хранения и круглогодичной реализации: «Сварил, сложил в холодильник, и он благополучно зреет. Чем больше зреет, тем лучше ему. И нам».

Конечно, для такого вкусного направления реализации продукции потребовалось оборудование. Варить сыр первобытным способом в кастрюльке - тяжело. Технология производства требует быстрого нагревания и охлаждения сырья. И тут очень кстати пришлась поддержка государства.

«Хорошо, что есть такая поддержка!»

В 2022 году в регионе появился Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалисты организации помогали начинающим аграриям, в том числе, готовить заявки на грантовые конкурсы, писать бизнес-планы. Лариса Никандрова обратилась в Центр компетенций, и ей помогли оформить документы для участия в конкурсе «Агростаптап». Заявку одобрили в комитете по сельскому хозяйству, и фермер получила грант в размере 2,5 млн рублей.

Средства гранта потратили в первую очередь на сельхозтехнику: приобрели трактор, грабли, пресс-подборщик, косилку, также денег хватило на покупку сыроварни.

Финансовой поддержкой фермеры очень довольны: легко и сыр варить, и сено заготавливать. «Животных у нас немало, и корма стоят дорого. Поэтому с приобретением своей техники сразу стало легче. Не надо гоняться за прессом, не нужно просить, чтобы кто-то скосил траву. Посмотрели прогноз - поняли, что три дня есть. За это время успеваем все быстро собрать, заготовить, даже без наемных работников. Потому что все свое: и трактор, и грабли»,- поясняет Лариса Никандрова.

По словам фермера, 2,5 млн рублей небольшому хозяйству накопить сложно: комбикорма, ветеринарное обслуживание, дезинфекция - все это стоит немалых денег. И средства на развитие хозяйства никак не получается отложить. «Хорошо, что есть такая поддержка!» - говорит Лариса Никандрова. И надеется, что на этом помощь фермерам не закончится. Тем более, планов много.

Одно из возможных направлений для развития - автотуризм. «Жители больших городов, особенно дети, сейчас не знают, как выглядит корова. Как-то отдыхающие на одной из псковских баз москвичи увидели сюжет о нашей ферме по телевидению и разыскали нас. А когда приехали за сыром, попросили показать коров, потому что они их не видели! В итоге и сыра поели, и с собой взяли, и коров погладили, и теляток покормили», - вспоминает она.

По ее словам, вокруг много невостребованных сельхозугодий, есть река и красивый лес. «Почему бы нам не построить домики, куда будут приезжать люди, чтобы походить босиком по траве, подышать чистым воздухом и попробовать нашей местной продукции», - говорит Лариса Никандрова.

Фермер надеется, что сельский туризм может стать перспективным направлением при поддержке государства. А энергии и трудолюбия хватит, чтобы задуманное воплотить в жизнь.

Светлана Синцова

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