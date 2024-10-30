Экономика

Росстат сообщил о росте инфляции в конце октябре

Инфляция в России за период с 22 по 28 октября составила 0,27% против 0,2% неделей ранее, с начала года цены выросли на 6,55%, следует из публикации Росстата.

«За период с 22 по 28 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,27%, с начала октября – 100,73%, с начала года – 106,55%», - говорится в документе.

Рост цен на плодоовощную продукцию резко ускорился и в среднем составил 1,7% после 0,1% на прошлой отчетной неделе. В частности, лук подорожал на 4,3%, помидоры - на 3,8%, огурцы - на 3,7%, картофель - на 3,1%, свекла - на 2,5%, капуста - на 1,5%, бананы - на 1,3%. Снизились цены на яблоки - на 1%, и морковь - на 0,6%, пишет РИА Новости.

На неделе с 22 по 28 октября подорожали: сливочное мало - на 1,9%, мороженая рыба - на 0,9%; молоко стерилизованное, сметана, сыры, подсолнечное масло - на 0,7%; яйца, овощные консервы для детского питания и чай - на 0,6%; молоко пастеризованное, маргарин и пшено - на 0,5%; баранина, мясные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, печенье и творог - на 0,4%; свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, гречка - на 0,3%; говядина, вареные колбасы, сахар, соль, мука, рис и вермишель - на 0,2%; ржаной хлеб, макаронные изделия, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%. Подешевела курятина - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных и туалетную бумагу - на 0,4%, на пеленки для новорожденных и туалетное мыло - на 0,3%, детские подгузники, стиральные порошки, зубные пасты - на 0,2%. Снизились цены на зубные щетки - на 0,1%.

Смартфоны на неделе с 22 по 28 октября подорожали на 0,2%, а телевизоры подешевели - на 0,3%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,1%, отечественной марки - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%. Перелет в салоне экономического класса прибавил в цене 0,4%.