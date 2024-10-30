Экономика

Налоговую льготу для некоторых некоммерческих организаций отменили в Псковской области

Внесение изменений в закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» приняли на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Закон области дополнили положениями о пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных организаций в Псковской области. Инициатором выступает губернатор Псковской области.

В пояснительной записке поясняется, что сейчас в законе предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся некоммерческими организациями и расположенных на территории Псковской области, за исключением бюджетных и казенных учреждений. Эту норму предлагается признать утратившей силу.

Отмечается, что куратор налогового расхода – комитет по социальной политике Псковской области – признал данную налоговую льготу невостребованной, в связи с чем предлагается ее отменить.

Согласно сведениям УФНС России в Псковской области, льготой пользуется одна организация – учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков». Как поясняют авторы инициативы, данное учреждение с 2025 года сможет воспользоваться иной налоговой льготой, в рамках которой освобождение от уплаты налога на имущество организаций предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр СОНКО, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными исполнительными органами, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых исполнительными органами Псковской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг.

За принятие закона с учетом поправок проголосовали 22 депутата. Также депутаты в рамках рассмотрения этого вопроса ввели налоговые льготы для вдов участников СВО и ВСЗ.