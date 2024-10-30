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Экономика

Налоговые льготы для вдов участников СВО и ВСЗ ввели в Псковской области

31.10.2024 12:29|ПсковКомментариев: 0

Проект о введении новых налоговых льгот приняли на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Закон распространяет налоговые льготы, предоставленные ранее участникам специальной военной операции и их супругам, на лиц, принимающих (принимавших) участие в выполнении специальных задач и их супругов.

Помимо этого, от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль освободили вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников СВО и ВСЗ, не вступивших в повторный брак.

Указанные льготы установили, начиная с налогового периода 2023 года. Инициатором выступает губернатор Псковской области. 

За принятие закона с учетом поправок проголосовали 22 депутата.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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