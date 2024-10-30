Экономика

Поголовье свиней в Псковской области за год возросло почти на 50%

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 47,8% по сравнению с концом сентября 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

На конец сентября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 58,9 тысячи голов, из него коров – 29,9 тысячи. Свиней – 1 млн 598,2 тысячи; овец и коз – 22 тысяч голов; птицы – 1 млн 638,6 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,5%, коров – на 2,2%, овец и коз – на 14,8%, птицы – на 3,5%, увеличилось поголовье свиней на 47,8%.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 9,7% поголовья крупного рогатого скота, 0,1% свиней, 82,8% овец и коз (на конец сентября 2023 года – соответственно 10,6%, 0,1% и 78,1%).

В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2024 года по сравнению с соответствующей датой 2023 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,2%, свиней – на 47,9%, поголовье овец и коз сократилось на 21,5%. В январе-сентябре 2024 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 334,5 тысячи тонн, молока – 175,9 тысячи тонн, яиц – 63,4 млн штук.