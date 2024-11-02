Экономика

Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки

Легальный рынок безалкогольных напитков в РФ расширился на 25% после введения маркировки, выведя из тени 276 новых производителей, рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки «Честный знак».

«Легальный рынок безалкогольных напитков расширился почти на 25% после введения маркировки… Удалось вывести из "тени" 276 новых производителей», - сообщили там.

Как отмечается, через полки магазинов прошло уже более 9,5 миллиарда литров маркированных безалкогольных напитков.

Там напомнили, что маркировка вводилась в три этапа, и с 1 июня 2024 года рынок начал наносить ее на все безалкогольные напитки, пишет РИА Новости.