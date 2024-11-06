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Экономика

Розница в Псковской области достигла 150 миллиардов рублей

07.11.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

В розничной торговле в январе ‒ сентябре 2024 года населению продано товаров на 150 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Физический объем продаж увеличился на 11,2% по сравнению с январем ‒ сентябрем 2023 года.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 47,1%, непродовольственные товары – 52,9% (в январе ‒ сентябре 2023 года – 48,7% и 51,3% соответственно).

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,6 процента от всех покупок населения, что на 0,4 процентного пункта ниже уровня января ‒ сентября 2023 года.

Теги: #продажа #Розничная торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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