Экономика

Потребительские цены в Псковской области выросли на 5,2%

Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области в сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 5,2% (по России в целом – на 5,8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По данным Псковстата, цены и тарифы на услуги увеличились на 10,5%, цены на непродовольственные товары – на 3,8%, на продовольственные товары – на 3,2%.

Из цен производителей в сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года в наибольшей степени выросли цены производителей промышленных товаров – на 7,9%, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 4,4%. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом уменьшились на 2,4%, цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 0,5%.