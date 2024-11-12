Экономика

Цена порции «селёдки под шубой» за год выросла более чем на 12%

В 2024 году приготовление традиционного новогоднего салата «селёдка под шубой» обойдётся дороже. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость порции этого блюда по сравнению с сентябрём прошлого года увеличилась в среднем на 12,1%.

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Если в 2021 году затраты на его приготовление составляли 199 рублей, то спустя три года ценники на продукты ощутимо выросли. Ситуация может ухудшиться ближе к новогодним праздникам: аналитики прогнозируют рост до 15-16%, учитывая ежегодное декабрьское подорожание. Разброс цен по регионам остаётся значительным, например, в Москве порция «селёдки под шубой» обойдётся в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня, пишет Life.

Из ингредиентов наибольшее подорожание коснулось яиц и картофеля — на 22% и 43,3% соответственно. Однако несмотря на столь значительный рост цен их влияние на итоговую стоимость салата остаётся умеренным, так как яйца и картофель составляют относительно небольшую часть от общего веса блюда.