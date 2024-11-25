Экономика

Надежная техника: как комбайн Ростсельмаш помогает псковским аграриям добиться высокой урожайности

В Псковской области завершилась уборочная кампания. Намолочено свыше 150 тыс тонн зерна со средней урожайностью 34,5 центнеров на гектар. В числе лидеров по производству зерна и рапса - ООО «Тригорское». Добиться таких результатов помогает новая, но уже хорошо зарекомендовавшая себя зерноуборочная техника Ростсельмаш.

О преимуществах отечественного комбайна TORUM 785 рассказал менеджер растениеводства ООО «Тригорское», руководитель подразделения Пушкиногорского и Красногородского районов Владимир Васильев.

- Давно работаете в аграрной сфере?

- Я тружусь в сельском хозяйстве 13 лет, из них — почти 12 в ООО «Тригорское», с момента основания. Сам я из Пушкинских Гор, образование у меня среднее специальное — автомеханик. Но стал работать в сфере сельского хозяйства, как мои родители и мой дед. В итоге, втянулся и выучился на агронома. В процессе работы набрался опыта.

- ООО «Тригорское» - крупнейшее растениеводческое хозяйство региона. Какие культуры выращиваете?

- Наше хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Основное направление — озимая пшеница, озимый и яровой рапс. Также мы выращиваем ячмень и горох.

У нашей компании три подразделения в Псковской области: в Пушкиногорском, Пыталовском и Палкинском районах. Общая площадь посевных площадей — около 17 тысяч гектаров. Кроме того, мы вводим в сельхозоборот новые земли: постоянно расчищаем заброшенные участки, которые 20 лет были никому не нужны. И лес превращается в поле, которое дает урожайность пять тонн пшеницы с гектара.

- Что помогает добиться высокой урожайности?

- Урожай озимых культур закладывается с осени, и его надо целый год вести. Если мы сеем в августе-сентябре, то убираем в июле-августе-сентябре. И это год тяжелой планомерной работы всего коллектива. А собирать урожай нам помогает новая современная техника Ростсельмаш. С линейкой этого отечественного производителя я знаком с 2018 года, когда в нашем хозяйстве появились большие тракторы Ростсельмаш 2375 и комбайны RSM 161. А в 2020 году мы приобрели TORUM 785 - это наш ведущий комбайн.

- Как выбираете технику?

- Выбирая технику, мы руководствуемся различными критериями. Во-первых, стоимость — первое, на что мы обращаем внимание. Соотношение «цена-качество» комбайна TORUM 785 нас устроило. Во-вторых, производительность. Мы смотрели, за какое время комбайн может собрать больший объем зерна. Для северо-запада это очень важно, потому что погода у нас меняется, и солнечных дней может быть немного. Если убирать зерно медленно, можно потерять в качестве.

Новый комбайн TORUM 785 позволяет убрать большую площадь за короткое время. Он уже четвертый сезон работает, и мы довольны. Машины Ростсельмаш - надежные.

Зерноуборочный комбайн TORUM 785 высоко ценится за свою мощность и производительность. Но разработчики сделали его еще более универсальным.

- Благодаря установке полугусеничного хода Ростсельмаш, TORUM 785 готов убирать урожай в любых условиях.

Комбайн способен убрать за сезон свыше 2000 га, намолачивая до 90 тонн зерна в час на уборке кукурузы и до 50 тонн в час на колосовых культурах. С новой опцией за счет большого пятна контакта в 2,5 квадратных метра удельное давление комбайна на грунт снизится минимум в два раза. Благодаря этому TORUM 785 сможет работать на почвах с низкой несущей способностью, существенно расширив свою географию использования.

- Комбайн TORUM 785 дооснащается электронными системами для повышения комфорта и производительности

TORUM 785 - это высокопроизводительный российский комбайн. Машина дополнена цифровыми разработками. В частности, системой РСМ Адаптивный Круиз-контроль уже в базовой комплектации. Она автоматически подбирает оптимальную скорость движения, учитывая загрузку двигателя, урожайность и условия поля. Это облегчает работу механизатора и улучшает качество обмолота.

- Техникой тоже умеете управлять?

- Да, раньше приходилось работать на комбайне. Поэтому о новой технике могу сказать, что она продумана до мелочей. Кабина просторная, хороший обзор, понятное интуитивное управление. Есть система кондиционирования. Работать комфортно.

- Какие-то трудности были в освоении комбайна?

- Нет, мы легко перешли с других комбайнов на TORUM 785. В этом нам помогали сервисные инженеры компании Еврохимсервис, которые приезжали и проводили обучение работе на этих комбайнах. Также с нами делились опытом коллеги из южных регионов, которые давно работают с этой техникой.

- Как быстро окупились инвестиции, вложенные в технику? И насколько комбайн дорог в обслуживании?

- Средства, которые были вложены в покупку комбайна TORUM 785, окупились уже в первый год его работы. Что касается затрат на ГСМ, при той производительности, что выдает комбайн, это вполне оптимальные расходы. Серьезных поломок не было, с запчастями для TORUM 785 тоже проблем нет. Они есть у дилера. Не было такого, чтобы нам что-то не могли отпустить или озвучивали месячные сроки поставки.

- Готовы ли рекомендовать эту технику другим?

- Готов. И более того, уже рекомендовал. Мы первые из хозяйств на северо-западе, кто купил роторные комбайны. И, конечно, в случае необходимости в будущем планируем снова покупать технику Ростсельмаш.

Светлана Синцова

Фото предоставлены ООО ТК Еврохимсервис

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