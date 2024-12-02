Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Легкая кухня»
Готовим сами Как в ресторане
Обследования без очередей и хамства
Быть классным
Господин Рейтингомер
Что привезти из Пскова?
«Истфакт» Ленин в Пскове
оценка качества Псковских педагогов
От стекляшки до «чебурашки»
Третий этап Муниципальная реформа
 
 
 
ещё Экономика 02.12.2024 12:530 Псковская область заняла 58 место по способности населения накопить миллион 05.12.2024 09:150 В бюджет поступило 146 млрд рублей с налога на богатых 05.12.2024 08:000 Поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли до 6 трлн рублей 04.12.2024 19:000 Псковские производители смогут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов с 1 января 04.12.2024 17:470 Путин рассказал о росте российского ВВП 03.12.2024 08:400 Инфляция в России поднимется до 9% к концу года
 
 
 
Самое популярное 03.12.2024 11:361 В Пскове насмерть сбита женщина 01.12.2024 18:590 Умерла актриса Великолукского драматического театра Людмила Бортко 04.12.2024 10:010 В отеле под Петербургом обнаружили голый труп псковича на унитазе 29.11.2024 15:063 Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп» 29.11.2024 19:160 Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли до 6 трлн рублей

05.12.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Поступления в консолидированные бюджеты российских регионов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) к 1 ноябрю 2024 года превысили 6 трлн рублей — это на 27% выше аналогичного периода прошлого года.

Такой прирост поступлений налога на доходы физлиц оказался самым большим за 12 лет — за всё время ведения ежемесячной статистики. Основная причина увеличения поступлений по этой статье — это, в первую очередь, рост доходов граждан. В условиях дефицита кадров и одновременно рекордно низкой безработицы в 2,3% компаниям приходится повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Еще одна причина — в повышении эффективности налогового администрирования, добавила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. Людям становится всё выгоднее работать «в белую», пишут «Известия».

Увеличение поступлений НДФЛ с точки зрения госбюджета — положительное явление в условиях дефицита казны, отметил Владимир Еремкин из Президентской академии. А налог выступает важным источником дохода. Тренд на рост поступлений в казну от налогов на доходы физлиц, по словам Еремкина, должен сохраниться на фоне продолжающегося увеличения зарплат россиян.

Теги: #бюджет #НДФЛ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?
В опросе приняло участие 98 человек
05.12.2024, 09:450 «Дневной дозор»: Как сократить нагрузку на школьников и учителей? 05.12.2024, 09:300 Музейщики «Михайловского» — волонтёрам: Творите добро, и оно вернётся вам приумноженным 05.12.2024, 09:150 В бюджет поступило 146 млрд рублей с налога на богатых 05.12.2024, 09:001 О принципах бережливого производства знают 7 из 10 псковичей - опрос
05.12.2024, 08:590 Типичный пскович. ИНФОГРАФИКА 05.12.2024, 08:400 Донорами крови в акции ко Дню добровольца стали 15 волонтеров 05.12.2024, 08:200 Более 50 студентов и преподавателей псковского колледжа искусств стали участниками патриотической акции 05.12.2024, 08:000 Поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли до 6 трлн рублей
05.12.2024, 07:300 День добровольца в России отмечают 5 декабря 05.12.2024, 07:000 Спортивный зал «Супер фитнес» в Пскове дарит подарки 04.12.2024, 22:000 Бизнесмен дал советы по выбору ели к Новому году 04.12.2024, 21:540 Новые качели, детская площадка и спортивные тренажеры появились в парке «Лукоморье» в Пушкинских Горах
04.12.2024, 21:400 Псковские курсанты за год приняли участие более чем в 20 добровольческих акциях 04.12.2024, 21:220 Александр Быстрыкин потребовал доложить о результатах проверки нарушений жилищных прав несовершеннолетнего жителя Пскова 04.12.2024, 21:200 Органно-вокальный концерт «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» дадут в Пскове 04.12.2024, 21:140 Три столкновения на перекрестках Пскова попали на видеокамеры 4 декабря
04.12.2024, 21:000 Юбилейный выставочный проект «Михайловского» отметили специалисты «Медиалогии» как лучший инфоповод-2024 04.12.2024, 21:000 Более 80 тысяч человек воспользовались сервисом записи на прием к нотариусу через Госуслуги 04.12.2024, 20:480 Новогодние инсталляции продолжают устанавливать в Пскове 04.12.2024, 20:401 Помощь семьям военнослужащих обсудили псковский и новгородский омбудсмены
04.12.2024, 20:200 Треть работников в СЗФО не ходили на больничный в 2024 году — опрос 04.12.2024, 20:160 Псковичи взяли две бронзовые медали в первенстве Северо-Запада по быстрым шахматам 04.12.2024, 19:400 Лекцию о «хранителе псковской старины» прочтут в Изборске 04.12.2024, 19:320 Автобус маршута №104 «Псков-Красные пруды» изменит схему движения
04.12.2024, 19:240 «Обратный отсчет»: Алексей Наумец об итогах года, работе сенатора и прогнозе на 2025-й. ВИДЕО 04.12.2024, 19:200 Росгвардейцы в Псковской области проводят тренировки по противодействию БПЛА 04.12.2024, 19:141 Православный «Дом молодежи» открылся в Пскове. ФОТО 04.12.2024, 19:070 На Октябрьской площади в Пскове движение автомобилей затрудняет ДТП
04.12.2024, 19:000 Псковские производители смогут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов с 1 января 04.12.2024, 18:450 Судебные приставы взыскали с великолучанина 500 тысяч рублей моральной компенсации после смертельного ДТП 04.12.2024, 18:400 Алексей Наумец проведет Новый год в семейном кругу 04.12.2024, 18:250 Мужчину в Пскове осудили за убийство сожительницы рулоном упаковочной пленки
04.12.2024, 18:200 Псковский боксер стал победителем соревнований в Калининграде 04.12.2024, 18:050 Минимум два раза в неделю Алексей Наумец проводит телефонные разговоры с псковским губернатором 04.12.2024, 17:530 Выставка «Мир не обойдется без меня» открылась в Пскове 04.12.2024, 17:500 Начался отборочный этап национальной олимпиады по искусственному интеллекту для школьников
04.12.2024, 17:490 Олимпийский чемпион Александр Карелин готов приехать в Псков по первому приглашению — Алексей Наумец 04.12.2024, 17:470 Путин рассказал о росте российского ВВП 04.12.2024, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 декабря 04.12.2024, 17:421 Алексей Наумец: Народ Америки сделал свой выбор, а мы должны вернуться к единому миру
04.12.2024, 17:330 «Беседка»: Водное слово. ВИДЕО 04.12.2024, 17:320 Житель Острова ударил бывшую девушку и попал под суд 04.12.2024, 17:190 Бастрыкин создал канал на YouTube 04.12.2024, 17:130 Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
04.12.2024, 17:130 Олег Грицаев вернулся к вопросам обороны РФ – Алексей Наумец 04.12.2024, 16:572 Интерактив: Пудинг Дорблю 04.12.2024, 16:540 Возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку сосен в Палкинском районе 04.12.2024, 16:470 Ежегодный экологический диктант написали в Пскове в шестой раз
04.12.2024, 16:420 Алексей Наумец: С Андреем Турчаком у нас отношения братские 04.12.2024, 16:282 Кондуктор получила тяжелую травму в автобусе в Псковской области 04.12.2024, 16:240 Губернатор вручил первые почетные знаки «Заслуженный юрист Псковской области» 04.12.2024, 16:160 В Калуге возбудят уголовное дело из-за избиения школьника одноклассником
04.12.2024, 16:071 Илианна Петрова: Постановки Донецкого театра не оставят псковичей равнодушными 04.12.2024, 15:540 Два автомобиля столкнулись на улице Максима Горького в Пскове 04.12.2024, 15:460 Псковские газовики проводят дополнительную разъяснительную работу с абонентами 04.12.2024, 15:250 19-летнего псковича подозревают в краже из магазина на улице Труда
04.12.2024, 15:240 Псковский театр хотел бы представить свой репертуар в Донецке — Дмитрий Месхиев 04.12.2024, 15:170 Тело погибшей в Острове женщины нашли в реке 04.12.2024, 15:130 Парк активного отдыха «Мальская долина» получил премию правительства РФ 04.12.2024, 15:090 Т1 Интеграция и НОТА ЮНИОН стали лауреатами премии TAdviser IT Prize
04.12.2024, 15:000 «Горводоканал»: Все должники понимают, что рано или поздно платить придется 04.12.2024, 14:590 Обновление сетей водоснабжения на улице Некрасова в Пскове хотят завершить к лету 04.12.2024, 14:500 Мы с Натальей Мельниковой дополняем друг друга в Совете Федерации — Алексей Наумец 04.12.2024, 14:440 Ремонт школы №2 в Пскове планируют закончить к 16 декабря
04.12.2024, 14:420 Стипендию губернатора за достижения в области культуры и искусства получат шесть псковичей 04.12.2024, 14:330 Женщину, устроившую ДТП на Рижском проспекте в Пскове, оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора 04.12.2024, 14:280 Псковский губернатор обсудил обновление инфраструктуры с министром спорта 04.12.2024, 14:260 «Живи с открытым сердцем»: брендированные автобусы запустят в Пскове 5 декабря
04.12.2024, 14:190 Пропавшую в ноябре в Острове женщину нашли мертвой 04.12.2024, 14:080 Псковский бизнес может пользоваться эквайрингом ПСБ за 0,5% 04.12.2024, 13:580 Алексей Наумец назвал свои основные задачи в Совете Федерации 04.12.2024, 13:380 Около 13 тысяч звонков «Горводоканал» обрабатывает каждый месяц
04.12.2024, 13:300 «Легкая кухня»: жареный сулугуни 04.12.2024, 13:130 До -8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 5 декабря 04.12.2024, 13:120 «Михайловское» приглашает псковичей на лекцию о «благородных курганах» Святогорья 04.12.2024, 13:110 Виктор Остренко провел прием граждан в Пыталовском округе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru