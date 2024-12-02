Экономика

В бюджет поступило 146 млрд рублей с налога на богатых

За 10 месяцев 2024 года в федеральный бюджет было перечислено 146 миллиардов рублей в рамках налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год. Ставка налога составляет 15%.

Общие доходы федеральной казны от НДФЛ физических лиц увеличились в 1,5 раза и составили 186 миллиардов рублей, согласно данным ФНС. Эти доходы включают в себя, в том числе, налог на вклады и сбор с нерезидентов, а также налог от доходов с крупных выигрышей (35%).

Основной причиной роста поступлений по НДФЛ в бюджеты различных уровней является увеличение доходов граждан. В условиях дефицита кадров и рекордно низкой безработицы (2,3%) компаниям приходится повышать заработную плату сотрудникам, чтобы удержать их, как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, пишут «Известия».

Еще одна причина — повышение эффективности налогового администрирования. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Согласно прогнозам властей, в 2024 году федеральный бюджет должен получить 176,2 млрд рублей от налога на богатых.