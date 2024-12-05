Экономика

В России подешевели некоторые продукты

Гречневая крупа, черный чай и сахар-песок возглавили список подешевевших «социально значимых товаров первой цены» в крупных торговых сетях страны в ноябре, следует из данных ежемесячного мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Средняя наценка торговых сетей на такие товары в ноябре составила 5,4%, оставшись на уровне предыдущего месяца, отметили там. Среди товаров, которые торговые сети продавали с нулевой наценкой и по розничным ценам ниже закупочных — подсолнечное масло, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца и тушка цыпленка-бройлера, добавили в АКОРТ.

«В частности, гречневая крупа и чай черный байховый подешевели на 1,6%, сахар-песок — на 0,5%, рис шлифованный — на 0,3%. Околонулевой рост в ноябре был зафиксирован на вермишель. В целом по стране за этот же период, по данным Росстата, снизились цены на вермишель и сахар-песок, стабильными оставались цены на чай», - сообщили в ассоциации.

При этот, по данным ассоциации, наиболее заметный рост цен в ноябре отмечен на овощи «борщевого набора»: картофель (+19%), репчатый лук (+15,7%), белокочанную капусту (+11,5%), свеклу (+10%) и морковь (+5,5%). Также выросли цены на говядину (+13,8%), хлебобулочные изделия из пшеничной муки (+11,4%) и рыбу (+7,6%), пишет РИА Новости.

«Рост цен на говядину и рыбу в сетевой рознице зафиксирован впервые за весь год и отражает накопленное за год повышение издержек производителей и закупочных цен. При этом розничные цены в этих категориях растут значительно медленнее закупочных. Крупные ритейлеры продолжают сдерживать цены на товары первой необходимости, поддерживая потребителей с разным уровнем дохода», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.