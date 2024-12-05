Экономика

Шестимиллиардные поправки в бюджет 2025 года рассмотрела согласительная комиссия

Таблицу поправок, увеличивающую параметры областного бюджета следующего года на 6,1 млрд рублей, рекомендовала принять согласительная комиссия. Скорректированные цифры доходов и расходов были озвучены на финальном заседании согласительной комиссии, прошедшем в Собрании под сопредседательством вице-спикера регионального парламента Александра Братчикова и первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

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Вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала, что из федерального бюджета региону дополнительно выделено 4,2 млрд рублей. Миллиард из них выделен в виде субсидии по индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области. Более 1,1 млрд рублей направляется на ремонт и модернизацию образовательных учреждений и реконструкцию объектов культурного наследия, почти 553 млн рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплат бюджетникам. В целом, как отметила финансист, в новом варианте областного бюджета сформирован резерв на увеличение фонда оплаты труда в сумме 1 млрд 725 млн рублей.

В таблице поправок также отражены дополнительные средства на индексацию региональных мер социальной поддержки – 100 млн рублей. 200 млн рублей зарезервированы на завершение строительства школ по программе развития приграничных территорий. 100 млн рублей предусмотрено для муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации, еще 100 млн рублей предназначается муниципалитетам в виде помощи при прохождении отопительного сезона. В обновлённом проекте бюджета учтены дополнительные расходы на увеличение платежа на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 187 млн рублей, субсидии Пскову на реконструкцию самой большой городской котельной – 167 млн рублей, на завершение программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Острове-3 – 83 млн рублей и ряд других корректировок.

Обновлённая цифра доходов областного бюджета превышает 54,69 млрд рублей, расходов – 58 млрд рублей.

«В сравнении с первоначально предложенным законопроектом в новом варианте бюджета добавляется более 6 млрд рублей – это хорошая новость», - отреагировал на озвученные цифры Александр Братчиков и предложил коллегам поддержать таблицу поправок. Члены согласительной комиссии от правительства и от законодательного органа проголосовали за это решение.

На заседании также были рассмотрены рекомендации, подготовленные областной прокуратурой. Надзорный орган обратил внимание на ряд недофинансированных в полном объёме расходных статей, отметив наличие кредиторской задолженности региональных учреждений здравоохранения за коммунальные услуги. Александр Братчиков попросил прокомментировать ситуацию. Вице-губернатор Татьяна Баринова доложила, что за последние месяцы задолженность сокращена со 111 до 73 млн рублей, составлены графики погашения долгов на следующий год, вопрос остаётся на контроле. Предоставленная информация удовлетворила представителя прокуратуры. Традиционно по инициативе прокуратуры на заседании согласительной комиссии был поднят вопрос о недостатке средств на приобретение квартир для детей-сирот – очередь насчитывает более 1200 человек. Первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что все имеющиеся возможности для решения этого вопроса регион использует, выделяя собственные средства и добиваясь дополнительной федеральной помощи. «Ежегодно мы покупаем 150-160 квартир для детей-сирот, эта динамика сохранится и в 2025 году», - пообещала Вера Емельянова.

Александр Братчиков отметил усилия правительства и губернатора в решении этого вопроса, напомнив, что эти расходы являются приоритетными и при появлении дополнительных финансовых возможностей средства на приобретение жилья для детей-сирот будут увеличены.

Отдельно члены согласительной комиссии рассмотрели замечания Счётной палаты. Рекомендации органа финансового контроля будут учтены правительством, а их исполнение в первом квартете следующего года будет рассмотрено на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Предметом рассмотрения согласительной комиссии также стали предложения депутатов. Обсуждались вопросы ремонта дорог и учреждений культуры, установки на территории региона вышек сотовой связи, модернизации объектов ЖКХ, закупки дорожной техники для муниципалитетов, а также меры поддержки медиков и педагогов. Все предложения, связанные с конкретными объектами, взяты в проработку профильными исполнительными органами. Комментируя предложения в отношении дополнительных мер поддержки работников бюджетной сферы, Вера Емельянова отметила, что системные решения уже приняты. В том числе, предложенное фракцией «Единая Россия» на встрече с губернатором повышение размера компенсации за съём жилья для молодых педагогов и увеличение с 7 до 8 количества приобретаемых квартир. «Одна квартира – это плюс одна счастливая семья», - отреагировал на слова первого вице-губернатора депутат Андрей Маковский.

Все решения, принятые согласительной комиссией, будут отражены в итоговом документе и озвучены на декабрьской сессии регионального парламента перед заключительным рассмотрением проекта областного бюджета.