Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
Образовательная среда
«Легкая кухня»
«Истфакт» Ленин в Пскове
Защитить от хулиганов
От стекляшки до «чебурашки»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Что привезти из Пскова?
Платное лечение
Третий этап Муниципальная реформа
 
 
 
ещё Экономика 05.12.2024 16:110 Обзор крипторынка: биткоин по 100 000, выступление Путина и новый глава SEC 17.12.2024 16:411 Рыбные консервы подорожают в России 17.12.2024 16:150 «Моглино» вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России 17.12.2024 16:050 В России перестал открываться сайт налоговой службы 17.12.2024 15:380 Почти 95% имущественных налогов собрали в Псковской области 17.12.2024 14:481 Рост экономики России в 2025 году замедлится до 1,5% — эксперты
 
 
 
Самое популярное 11.12.2024 15:410 Суд признал законным требование демонтировать в Пскове вывеску «Красное&Белое» 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 11.12.2024 21:120 Сотрудник охранной службы скончался на рабочем месте в Псковском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Рыбные консервы подорожают в России

17.12.2024 16:41|ПсковКомментариев: 1

Три рыбоперерабатывающие компании — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — с 16–18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Это следует из писем, направленных ими ритейлерам. 

В случае «Балтийского берега» речь идет о повышении цен на 16 позиций на 3–25%. Наиболее выраженный рост предполагается на рыбные наборы к пиву, на 20% подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов. Цена на филе сельди вырастет на 10%.

Фактором увеличения цен производители называют растущие расходы на сырье. В «Европроме» отмечают, что горбуша подорожала на 30%, скумбрия — на 40%. В «Русском море» указывают, что тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое — на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом, следует из письма «Балтийского берега». Улов трески, согласно ФГУП «Нацрыбресурс», в 2024 году составил 316,3 тыс. т, опустившись на 15,5% год к году, пишет «Коммерсантъ»

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что рыбные консервы и пресервы пользуются повышенным спросом в предпраздничный период, поэтому вряд ли в ближайшие недели продажи этой продукции будут сокращаться.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 85 человек
17.12.2024, 16:480 Воркаутеры в Пскове будут судиться с «Олимпом» из-за забранного из пользования помещения  17.12.2024, 16:411 Рыбные консервы подорожают в России 17.12.2024, 16:381 В Псковской области будут развивать движение воркаута и паркура 17.12.2024, 16:250 «Беседка»: О работе регоператора по ТКО «Экогрупп» в Псковской области. ВИДЕО
17.12.2024, 16:211 «Гонки по вертикали»: оптимизируй то, реформируй это 17.12.2024, 16:150 «Моглино» вошла в топ-10 национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России 17.12.2024, 16:050 В России перестал открываться сайт налоговой службы 17.12.2024, 15:510 «Зимний вечер романса» состоится в псковской филармонии 21 декабря
17.12.2024, 15:380 Почти 95% имущественных налогов собрали в Псковской области 17.12.2024, 15:350 Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области 17.12.2024, 15:320 До -8 градусов и гололедицу прогнозируют 18 декабря в Псковской области 17.12.2024, 15:290 Дмитрий Быстров прокомментировал распространение фейков вокруг модернизации сетей в Острове-3
17.12.2024, 15:220 Россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок 17.12.2024, 15:140 Собираемость платы за вывоз ТКО в области составляет около 80% – Денис Кузнецов 17.12.2024, 15:050 Пустошанин нарушил установленные ограничения и получил условный срок 17.12.2024, 14:570 Самую большую зарплату в Пскове предлагают менеджерам по продажам IT-услуг — аналитики
17.12.2024, 14:481 Рост экономики России в 2025 году замедлится до 1,5% — эксперты 17.12.2024, 14:461 Дмитрий Быстров: Мы работаем изо всех сил, чтобы завершить обновление сетей в Острове-3 17.12.2024, 14:390 «Экогрупп» может стать постоянным регоператором по ТКО в Псковской области 17.12.2024, 14:300 Жительница Псковского района получила штраф за избиение ногами оперуполномоченного
17.12.2024, 14:271 Водитель пострадала в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.12.2024, 14:260 Сергей Боярский возглавил комитет Госдумы по информполитике 17.12.2024, 14:220 Председатель Совета директоров завода «АВАР» возглавил реготделение «Деловой России» 17.12.2024, 14:130 Школьница из Псковской области стала лучшим начинающим блогером на NUUM
17.12.2024, 13:580 На восемь лет в тюрьму отправится 61-летний печерянин за убийство знакомого 17.12.2024, 13:560 Вечерняя пробежка по Пскову пройдет 17 декабря 17.12.2024, 13:540 Сюжет для телепередачи «Играй, гармонь» сняли в пушкинском «Михайловском» 17.12.2024, 13:520 Строительство дома для расселения аварийного жилья в Острове завершено – Дмитрий Быстров 
17.12.2024, 13:390 У «Экогрупп» нет проблем с техникой и сотрудниками — Денис Кузнецов 17.12.2024, 13:380 Сервис в формате «жизненной ситуации» для начала бизнеса запущен на «Госуслугах» 17.12.2024, 13:300 Дмитрий Быстров: Муниципальная реформа неизбежна, за ней наше будущее 17.12.2024, 13:260 Новогодний бал в Псковском кремле состоится 3 января
17.12.2024, 13:190 КПРФ не будет голосовать против проекта бюджета Псковской области — Петр Алексеенко 17.12.2024, 13:050 Пыталовскую школу имени Никонова закрыли на карантин 17.12.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым 17.12.2024, 12:590 Свыше четырех тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области
17.12.2024, 12:550 Звездопад можно будет наблюдать в самую длинную ночь года 17.12.2024, 12:410 День рождения торгового центра Fjord Plaza отметят 21 декабря 17.12.2024, 12:360 «Титан-Полимер» смонтировал новую очистную станцию 17.12.2024, 12:300 Порубочные остатки не входят в тариф вывоза ТКО – «Экогрупп»
17.12.2024, 12:200 Более 20 бездомных собак отловили с начала года в Псковском районе 17.12.2024, 12:160 Более 135 млн рублей привлекли псковские НКО на проекты в 2024 году 17.12.2024, 12:091 В госпиталь для ветеранов войн в Пскове поступили новые тренажёры для реабилитации 17.12.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем «Экогрупп»
17.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 декабря 17.12.2024, 11:520 Сотрудница псковского госучреждения получила условный срок за разглашение гостайны 17.12.2024, 11:390 «Великий, могучий»: Шпаргалка для соцсетей 17.12.2024, 11:250 Тело пропавшей в Великих Луках женщины нашли водолазы
17.12.2024, 11:210 На зимнем чемпионате области по лёгкой атлетике победила сборная Пскова 17.12.2024, 11:130 XII форум «Содействие» стартовал в Пскове 17.12.2024, 11:070 59% псковичей будут подводить личные итоги 2024 года – опрос 17.12.2024, 10:550 К 165-летию художника Николая Дубовского
17.12.2024, 10:450 Дмитрий Шахов вновь избран президентом федерации шахмат Псковской области 17.12.2024, 10:400 «Обратный отсчет»: Дмитрий Быстров о знаковых событиях и проектах 2024 года в Островском районе 17.12.2024, 10:380 Участок трассы Р-23 в Пустошке расширили до четырех полос 17.12.2024, 10:330 Жилой дом и 10 овец спасли пожарные в Печорах
17.12.2024, 10:280 Стефановской церкви в Мирожском монастыре вернули первоначальный облик 17.12.2024, 10:162 На антигололедные средства в Псковской области готовы выделить 56 млн рублей 17.12.2024, 10:080 Минтранс подтвердил прогноз авиаперевозок в 2024 году в объеме более 110 млн человек 17.12.2024, 10:000 «Росгосстрах» запустил акцию «Зимний вальс» с выгодой до 25% при страховании жилья
17.12.2024, 09:550 Новый руководитель «Экогрупп» станет гостем программы «Беседка» 17.12.2024, 09:510 Работники «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц 17.12.2024, 09:400 «Дневной дозор»: Как преобразился Псков к Новому году? 17.12.2024, 09:330 Житель Себежского района осужден за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов
17.12.2024, 09:000 Завершен монтаж окон и дверей в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре 17.12.2024, 08:450 Команда Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по гимнастике 17.12.2024, 08:270 ДТП произошло на перекрестке улиц Советской Армии и Лепешинского в Пскове 17.12.2024, 08:100 Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой
17.12.2024, 08:000 Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь 17.12.2024, 07:300 День курьера в России празднуют 17 декабря 17.12.2024, 07:000 День ракетных войск стратегического назначения отмечают 17 декабря 16.12.2024, 22:450 В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о ДТП с наездом на световую опору
16.12.2024, 22:001 Психолог рассказала, как с комфортом вернуться к работе после празднования Нового года  16.12.2024, 21:400 Запрет принимать в школы не говорящих по-русски детей поддерживают 67% псковичей — опрос 16.12.2024, 21:200 Лекцию «Детство без опасности» провели для будущих мам в Пскове 16.12.2024, 21:000 Кто может рассчитывать на выплату годовой премии, ответил юрист
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru