Экономика

Рыбные консервы подорожают в России

Три рыбоперерабатывающие компании — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — с 16–18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Это следует из писем, направленных ими ритейлерам.

В случае «Балтийского берега» речь идет о повышении цен на 16 позиций на 3–25%. Наиболее выраженный рост предполагается на рыбные наборы к пиву, на 20% подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов. Цена на филе сельди вырастет на 10%.

Фактором увеличения цен производители называют растущие расходы на сырье. В «Европроме» отмечают, что горбуша подорожала на 30%, скумбрия — на 40%. В «Русском море» указывают, что тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое — на 10%. Увеличение трат связано с дефицитом, следует из письма «Балтийского берега». Улов трески, согласно ФГУП «Нацрыбресурс», в 2024 году составил 316,3 тыс. т, опустившись на 15,5% год к году, пишет «Коммерсантъ».

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что рыбные консервы и пресервы пользуются повышенным спросом в предпраздничный период, поэтому вряд ли в ближайшие недели продажи этой продукции будут сокращаться.