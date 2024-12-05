Экономика

Бюджет следующего года будет сложным — Михаил Ведерников

Бюджет Псковской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Бюджет следующего года будет сложным и на федеральном уровне, и на региональном», - сказал Михаил Ведерников.

Тем не менее все социальные федеральные и региональные обязательства в полной мере будут обеспечены. «Мы планируем принять бюджет с определенным дефицитом. Это будет в пределах 10%, что, собственно, допустимо», - уточнил глава региона.

В ходе эфира губернатор пояснил, что регион всегда начинает с более скромных цифр, а в процессе работы они увеличиваются. «В процессе работы с федеральными ведомствами, министерствами, благодаря системным решениям президента, адресными решениями в отношении региона - цифры, как правило, всегда идут вверх», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.