Экономика

В бюджет Пскова на 2024 год внесли последние корректировки

Изменения внесены в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной 31-ой сессии 20 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Изменения коснулись перераспределения средств по подпрограмме «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Пскова» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» на 2024 и 2025 годы.

Общий объем финансирования по муниципальной программе остается без изменения.

По 2025 году осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 111 433,7 тысячи рублей (в том числе 110 319,4 тысячи рублей средства субсидии на осуществление дорожной деятельности) с мероприятия по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на исполнение обязательств по муниципальному контракту «Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной) в связи с перераспределением между годами (получатель бюджетных средств Пскова «Специализированный заказчик»).

«За» проголосовали 18 депутатов из 18 присутствующих.