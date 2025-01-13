Экономика

Аркадий Мурылев: Институт бизнес-омбудсмена необходим и должен развиваться

Институт бизнес-омбудсмена должен развиваться. Такое мнение уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев высказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос ведущего программы о том, сохраняет ли созданный в принципиально иных условиях институт уполномоченных по защите прав предпринимателей свою актуальность в настоящее время.

«Новые вызовы всегда появляются. В данной ситуации институт бизнес-омбудсмена, безусловно, необходим. Более того, он должен развиваться. Об этом уже говорили представители федеральных бизнес-сообществ. Они затрагивали вопрос некой реорганизации этого института. Это обсуждается на федеральном уровне», – сказал Аркадий Мурылев.

Он уточнил, что институт необходимо развивать, в том числе касаемо деятельности уполномоченных и расширения их возможностей.

«Сейчас уполномоченный – это отдельное процессуальное лицо, которое может защищать права предпринимателей. Это очень серьезно влияет на поддержку бизнесменов. Это уже не просто общественная поддержка, а поддержка на государственном уровне. Безусловно, существующих полномочий у уполномоченных недостаточно. Я бы отметил, что нет мер воздействия в адрес исполнительных органов. Когда я изучал опыт зарубежных стран, встречаются ситуации, когда права омбудсменов намного шире. Полномочий недостаточно, и я хотел бы, чтобы мнение уполномоченного носило не только рекомендательный характер», – добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.