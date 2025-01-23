Экономика

Назначен новый руководитель отделения Банка России в Псковской области

Андрей Токарев назначен новым руководителем отделения Банка России в Псковской области, об этом стало известно сегодня, 23 января, на совещании губернатора региона Михаила Ведерникова с заместителем председателя Центрального банка России Алексеем Гузновым, директором департамента кадровой политики Татьяной Тихоновой и начальником Северо-Западного главного управления Ириной Петровой.

Фото: правительство Псковской области

«Я думаю, что это действительно очень важно в первый же день познакомиться лично, представиться руководству области, действительно взаимодействие, по опыту Архангельска, достаточно тесно и много проектов идет. Весь комплекс проектов, где мы участвуем сохраниться», поделился Андрей Токарев.

Новый руководитель отметил, что планирует изучать псковскую землю с различных сторон: экономической, исторической. «Уверен, что коллеги в отделении мне помогут, а со своей стороны обещаю плотное, конструктивное взаимодействие с органами власти и с теми структурами, с которыми мы взаимодействовали и продолжим это взаимодействие в будущем», - сказал он.

Андрей Токарев более двадцати лет работает в системе Банка России, длительное время работал, в том числе, на руководящих должностях. Имеет опыт деятельности в Архангельском отделении.

Ранее эту должность занимал Сергей Иванов.