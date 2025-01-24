Экономика

Александр Козловский озвучил трудности развития сельского хозяйства в Псковской области

Тему развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса, формирования крепкой законодательной основы для этого и роли государства и бизнеса в этом актуальном вопросе обсудил с коллегами и экспертами в ходе Парламентских слушаний депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщается в его Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Дискуссия прошла в стенах Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева, в ней приняла участие министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Представил Псковскую область. На территории нашего региона работают 160 сельхозпредприятий, 20 учреждений СПО дают нам кадры. В основном – это колледжи (15), они расположены по всей области, и половина учреждений СПО имеет образовательные программы, ориентированные на сельское хозяйство. Однако снижения острого дефицита кадров в отрасли мы не видим. В своем докладе озвучил трудности, которые не дают нам возможность развивать федеральный проект «Профессионалитет» в полной мере. Накануне парламентских слушаний актуальные вопросы обсудил с представителями предприятий и Великолукского политехнического колледжа», - отметил Александр Козловский.

Первой проблемой он обозначил условия, выдвигаемые к заявке в части софинансирования со стороны предприятий-партнеров программы. Агропредприятия в своё развитие вкладывают преимущественно кредитные средства. Получить их у банков на технику, технологии удается, а вот на софинансирование подготовки кадров – достаточно тяжело и долго. И инфраструктура колледжей требует срочного обновления: невозможно учить специалистов работе на станках и моделях 30-40-летней давности, пишет депутат.

«Еще одна проблема, о которой говорят руководители предприятий: нет никакого механизма гарантированного или хотя бы вероятного прихода выпускников на предприятия-партнеры программы «Профессионалитет». Целевые договоры заключаются очень редко и неохотно, и отток выпускников из Псковской области в другие регионы очень велик. Третья проблема – это неконкурентоспособность заявок небольших регионов и сельского хозяйства на участие в проекте «Профессионалитет» по сравнению с богатыми промышленными регионами. Необходимо менять подход: все регионы должны иметь современные учреждения СПО. Только так мы сможем выполнить главную задачу – обеспечить отрасль молодыми профессиональными кадрами. Предложил коллегам учесть наши предложения», - добавил Александр Козловский.