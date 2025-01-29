Экономика

Перспективы аграрного сектора и уже достигнутые показатели обсудили в Собрании

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в Собрании накануне январской сессии регионального парламента. В рамках рассмотрения подготовленных областным правительством изменений действующих региональных госпрограмм депутаты обсудили планы развития сельского хозяйства и прошлогодние результаты работы региональных аграриев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Говоря о перспективах, руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов отметил, что отрасль вступает в пятилетний цикл реализации новых национальных проектов. В госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» включён новый региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе». При этом сохраняются задачи увеличения объёма производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания объёмов экспорта аграрной продукции.

Также Николай Романов доложил депутатам, что по итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост в 30%. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе – в прошлом году великолукский свиноводческий комплекс произвёл 453 тонны мяса, для сравнения: в 2009 году этот показатель составлял 90 тысяч тонн.

В растениеводстве существенно перевыполнены все показатели, за исключением сбора зерна. Прирост по молоку составляет 6%. «В этом году планируем начать строительство ещё двух новых молочно-товарных ферм с общим поголовьем 4 тысячи голов. Так что в целом ещё лет пять Псковская область должна стабильно держаться в плюсе», - озвучил прогноз развития региональной аграрной отрасли председатель профильного исполнительного органа.

Андрей Козлов поинтересовался ситуацией с мелиорацией сельхозугодий в регионе, напомнив, что ранее взятые темпы – 12 тысяч гектаров в год, снизились из-за изменившегося порядка федерального финансирования этих работ. Николай Романов подтвердил, что выбор земель под мелиорацию остаётся «за Москвой», и у региона нет возможности делать собственные передвижки. В 2024 году мелиоративные работы выполнены на 4 тысячах гектаров.

Заместитель парламентского комитета Владимир Кузь попросил прокомментировать ситуацию с нехваткой инкубаторного яйца. Руководитель правительственного комитета подтвердил, что такая проблема существует по всей стране. Её решению в регионе будет способствовать строительство новой фабрики инкубаторного яйца – такие планы есть у птицефабрики «Псковская».

В завершение обсуждения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» были озвучены цифры финансирования отрасли в 2025 году. С учётом средств индивидуальной программы развития Псковской области объём государственной поддержки аграриев превышает 1,5 млрд рублей.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели ряд региональных государственных программ, а также поддержали обращение Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Министру энергетики России о внесении изменений в федеральное законодательство, которые обяжут органы местного самоуправления передавать находящиеся в муниципальной собственности объекты газоснабжения в безвозмездное владение и пользование профильным организациям, входящим в региональные системы газоснабжения.