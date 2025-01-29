Экономика

Промышленный выпуск пищевых ингредиентов планируют наладить в Псковском районе

Запустить производство компонентов для комплексных пищевых ароматических и функциональных добавок планируется на арендуемых площадях особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе. Реализацию инвестиционного проекта поддержал наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Планы по развитию производственных площадок потенциальные резиденты ОЭЗ представили в четверг, 30 января. Совещание прошло на двух площадках — в представительстве региона при правительстве РФ в Москве и правительстве Псковской области.

Один из инвесторов — компания «Тромедиа» собирается наладить в Псковской области промышленный выпуск пищевых ингредиентов с целью импортозамещения продукции. К работе на объекте компания готова привлечь порядка 100 сотрудников. Потребителями продукции станут российские компании по мясопереработке, производству кондитерских, молочных и хлебобулочных изделий, рыбной промышленности. Инвестиции компании в проект составят порядка 60 млн рублей.

Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Моглино» имеет возможность разместить на своей площадке производство и предоставить инвестору необходимые ресурсы в полном объеме. Губернатор поблагодарил инвестора за внимание к региональной производственной площадке и пожелал успешной защиты проекта в рамках экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино».