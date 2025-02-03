Экономика

Закредитованность россиян снизилась впервые за 2,5 года

В декабре 2024 года общий объём кредитов, выданных гражданам России, сократился на 192 млрд рублей и составил 36,9 трлн рублей, согласно данным Центрального банка Российской Федерации. Это первое снижение с мая 2022 года.

Это означает, что заёмщики погасили больше кредитов, чем взяли в течение этого месяца. Уровень закредитованности населения начал снижаться, хотя и незначительно, как отметил Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group.

Центральный банк подтвердил сокращение розничного кредитного портфеля в декабре. Однако в разрезе банковских продуктов задолженность по необеспеченным кредитам снизилась на 271 млрд рублей. Ипотечное и автокредитование, напротив, продолжили расти, пишут «Известия».

В регуляторе объяснили замедление выдачи кредитов ужесточением денежно-кредитной и макропруденциальной политики, включая высокую ставку и количественные ограничения по выдаче необеспеченных кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Также на ситуацию повлияло отсутствие масштабной государственной поддержки ипотечного кредитования после июля 2024 года.

«Замедление кредитования в России можно считать положительной тенденцией, потому что на этом фоне ожидается охлаждение инфляции в стране. Для этого ЦБ и ужесточал монетарную политику и условия выдачи займов», — заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его мнению, тренд по замедлению кредитования продлится как минимум до второго полугодия 2025-го.