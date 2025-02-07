Экономика

Судебные приставы взыскали 356 млн рублей в 2024 году

В Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги деятельности в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе.

В специализированном отделении судебных приставов в 2024 году окончили 1630 исполнительных производств на сумму более 423 миллионов рублей. Сотрудники отдела взыскали 356 млн. рублей в бюджет Российской Федерации.

Одним из важных направлений деятельности отдела является исполнение социально значимых исполнительных производств. Речь идет о предоставлении жилья. В результате применения мер принудительного характера в 2024 году 108 граждан въехали в новые квартиры, из них 105 - дети в статусе «сирота».

В 2024 году судебные приставы отделения взыскали 378 тысяч рублей ущерба, причиненного преступлениями. Взысканная сумма уголовных штрафов коррупционной направленности составила 2,3 миллиона рублей.