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«Квартирник»: Группа «Северное сияние» о возрастной совместимости, амбициях и акустическом звучании 

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник». 

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов продолжит знакомиться с молодыми коллективами Пскова – к нему в гости придет группа «Северное сияние» практически в полном составе, не считая барабанщика: фронтмен Руслан Гайнуллов (вокал + гитара), худрук Мария Цыганкова, Никита Максимов (соло-гитара) и Ратмир Родионов (бас). 

Как образовался коллектив? Почему именно «Северное сияние»? Что в одном коллективе собрало столь разных по возрасту участников? Почему группа решила пойти к слушателю по пути исполнения каверов? Как рождается песня? Насколько легко взрослому человеку начать играть на гитаре? Каков предел мечтаний группы «Северное сияние»? 

Об этом и не только с музыкантами поговорит ведущий Дмитрий Иванов. И, конечно же, гости студии исполнят несколько каверов. Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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