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Суд смягчил меру пресечения экс-доценту ПсковГУ Сергею Куклеву

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В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего доцента Псков ГУ Сергея Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, Сергей Куклев совместно с бывшим ректором Псков ГУ Натальей Ильиной совершил хищение в особо крупном размере денежных средств университета на сумму более шести миллионов рублей.

В судебном заседании продолжен допрос подсудимого. 

С учетом стадии уголовного судопроизводства, личности подсудимого и иных обстоятельств уголовного дела мера пресечения Куклеву изменена на запрет определенных действий на срок по 8 января 2027 года включительно с установлением запретов покидать место жительства в определенное время, изменять его без разрешения суда, общаться со свидетелями по уголовному делу.

Для продолжения допроса подсудимого судебное заседание отложено на 9:30 27 октября.

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