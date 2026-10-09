Профсоюзы СОЦПРОФ: индексация всех пенсий в 2027 году должна обеспечить реальный рост доходов пенсионеров

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считают, что повышение пенсионных выплат должно рассматриваться не только как формальная индексация, но и как важнейшая мера социальной защиты граждан. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, индексация пенсий — это не просто изменение цифр в пенсионном удостоверении, а многолетний труд граждан, их вклад в развитие страны и право на достойную жизнь.

В России в 2027 году планируется индексация всех основных видов пенсионных выплат. Как сообщает Минтруд России, изменения затронут страховые, социальные и другие категории пенсионных выплат.

Согласно представленным параметрам, страховые пенсии в 2027 году повысят в два этапа. Первая индексация запланирована с 1 февраля — ориентировочно на 6,8% с учетом фактической инфляции за 2026 год. С 1 апреля предусмотрена дополнительная индексация еще на 3,3%. При этом окончательный размер повышения будет зависеть от итоговых экономических показателей.

По оценке Минтруда России, в среднем страховая пенсия по старости после предусмотренных повышений в 2027 году может составить около 29,9 тысяч рублей. В целом на пенсионные выплаты в бюджете Социального фонда на 2027 год предусмотрено почти 13,4 триллиона рублей.

Отдельный порядок предусмотрен для социальных пенсий — их индексация запланирована с 1 апреля. Работающим пенсионерам в течение года также предусмотрен беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, а для отдельных категорий граждан будут проводиться дополнительные перерасчеты.

«Индексация пенсий — это не просто изменение цифр в пенсионном удостоверении. За каждой выплатой стоит конкретный человек, его многолетний труд, его вклад в развитие страны и его право на достойную жизнь. Поэтому профсоюзы СОЦПРОФ считают принципиально важным, чтобы повышение пенсий действительно компенсировало рост стоимости жизни и не превращалось в формальную прибавку, которую гражданин практически не ощущает», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, особенно важно, что с 2027 года предусмотрено несколько этапов повышения страховых пенсий. Такой механизм позволяет более гибко учитывать изменение экономической ситуации и фактическую инфляцию. «Мы будем внимательно следить за тем, чтобы при окончательном утверждении параметров бюджета интересы пенсионеров были защищены в полном объеме», — добавил председатель объединения.

Сергей Вострецов также подчеркнул, что для профсоюзов СОЦПРОФ принципиально важно, чтобы человек, отдавший десятилетия своей жизни труду, мог рассчитывать на стабильность и социальную защищенность.

«Пенсионер не должен каждый месяц выбирать между лекарствами, продуктами, коммунальными платежами и другими необходимыми расходами. Поэтому наша позиция однозначна: индексация должна обеспечивать реальный, а не номинальный рост доходов граждан. Мы также считаем необходимым продолжать совершенствование механизмов поддержки работающих пенсионеров. Если человек хочет и может продолжать трудиться, его труд должен быть экономически и социально защищен, а страховые взносы, которые за него перечисляет работодатель, должны находить отражение в его пенсионных правах. Профсоюзы СОЦПРОФ будут и дальше отстаивать принцип справедливого отношения к людям старшего поколения. Достойная пенсия — это не привилегия, а закономерный результат многолетнего труда человека и одна из важнейших гарантий социального государства», — резюмировал председатель объединения.

В СОЦПРОФ обращают внимание, что окончательные параметры пенсионной индексации будут определены после утверждения соответствующих бюджетных решений.

Для миллионов российских граждан пенсия является основным источником средств к существованию. Именно поэтому предстоящая индексация имеет не только экономическое, но и большое социальное значение. Позиция профсоюзов заключается в том, что рост пенсионных выплат должен идти в ногу с реальной стоимостью жизни, обеспечивая гражданам старшего поколения уверенность в завтрашнем дне и достойный уровень социальной защищенности.