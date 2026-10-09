 
Общество

Ассортимент ноутбуков ушедших из РФ брендов начал сокращаться

0

Импортеры столкнулись с тем, что ввоз в Россию ноутбуков, а также мелкой электроники — наушников и зарядных устройств — осложнился.

Участники отрасли обратили внимание на то, что летом текущего года порядок получения сертификатов соответствия на такие устройства изменился. Без этих документов, в частности, невозможно их растаможивание.

Теперь каждый импортер обязан самостоятельно получать сертификат соответствия для каждой партии ввозимых ноутбуков. Ранее этот документ мог оформить производитель или крупный дистрибьютор. После загрузки сертификата в единую базу остальные участники рынка могли ввозить тот же артикул, пояснили «Известиям» эксперты.

Новый порядок сделал невыгодным ввоз относительно небольших партий ноутбуков, отметил один из собеседников. Именно такими объемами в Россию, например, поставляются устройства американских брендов Dell, HP и Apple.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на ноутбуки выросли на 3–4% из-за новых правил сертификации. Он также сообщил, что ассортимент американских брендов Dell, HP и Apple на российском рынке сократился примерно на 10%, и эта тенденция, вероятно, сохранится, пишет 78.ru.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026