Ассортимент ноутбуков ушедших из РФ брендов начал сокращаться

Импортеры столкнулись с тем, что ввоз в Россию ноутбуков, а также мелкой электроники — наушников и зарядных устройств — осложнился.

Участники отрасли обратили внимание на то, что летом текущего года порядок получения сертификатов соответствия на такие устройства изменился. Без этих документов, в частности, невозможно их растаможивание.

Теперь каждый импортер обязан самостоятельно получать сертификат соответствия для каждой партии ввозимых ноутбуков. Ранее этот документ мог оформить производитель или крупный дистрибьютор. После загрузки сертификата в единую базу остальные участники рынка могли ввозить тот же артикул, пояснили «Известиям» эксперты.

Новый порядок сделал невыгодным ввоз относительно небольших партий ноутбуков, отметил один из собеседников. Именно такими объемами в Россию, например, поставляются устройства американских брендов Dell, HP и Apple.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цены на ноутбуки выросли на 3–4% из-за новых правил сертификации. Он также сообщил, что ассортимент американских брендов Dell, HP и Apple на российском рынке сократился примерно на 10%, и эта тенденция, вероятно, сохранится, пишет 78.ru.