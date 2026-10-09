«Квартирник»: Группа «Северное сияние» о возрастной совместимости, амбициях и акустическом звучании 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник».

Сегодня ведущий Дмитрий Иванов продолжит знакомиться с молодыми коллективами Пскова – к нему в гости придет группа «Северное сияние» практически в полном составе, не считая барабанщика: фронтмен Руслан Гайнуллов (вокал + гитара), худрук Мария Цыганкова, Никита Максимов (соло-гитара) и Ратмир Родионов (бас).

Как образовался коллектив? Почему именно «Северное сияние»? Что в одном коллективе собрало столь разных по возрасту участников? Почему группа решила пойти к слушателю по пути исполнения каверов? Как рождается песня? Насколько легко взрослому человеку начать играть на гитаре? Каков предел мечтаний группы «Северное сияние»?