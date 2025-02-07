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Экономика

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области превысила 53 тысячи рублей

10.02.2025 10:37|ПсковКомментариев: 0

С начала текущего года прошел лишь один месяц, но аналитики hh.ru уже фиксируют зарплатные изменения на рынке труда. Эксперты подвели итоги первого месяца 2025 года и выяснили, кому посчастливилось, и работодатели региона нарастили возможный доход, а кто из соискателей, наоборот, мог увидеть сокращение дохода в вакансиях.

Данные hh.ru свидетельствуют, что средняя предлагаемая зарплата в Псковской области находится на уровне 53,2 тыс. рублей и почти никак не изменилась за месяц. Между тем соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер могли почувствовать увеличение предлагаемого дохода со стороны компаний. Так, сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для административного персонала (+18 тыс. рублей до 103 тыс. в среднем). В рейтинг наиболее активно растущих по зарплатам в начале этого года также вошли сфера «Информационные технологии» (+2 тыс. до 56 тыс.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+2 тыс. до 46 тыс.), а также сфера медицины и фармацевтики (+55 руб. до 63 тыс. рублей).

А вот в 9 других профессиональных сферах, наоборот, зафиксировано падение предлагаемого дохода в вакансиях за месяц. Сильнее всего не повезло соискателям в области «Рабочий персонал», здесь для представителей сферы предлагаемый доход упал на 10 тыс. (до 83 тыс.), похожая ситуация в сфере добычи сырья (-8 тыс.) и в вакансиях для производственников (-7 тыс.).

«В данном случае важно понимать, что динамика зарплат в начале года может быть не стабильна и выглядеть менее внушительно по сравнению, например, с предпраздничными днями, когда работодатели в погоне за нужными работниками готовы завышать зарплаты в 2-3 раза. Сейчас мы наблюдаем небольшой "откат" в зарплатной динамике, за которым будем следить и сообщать подробности. При этом важно также смотреть на динамику зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тут мы видим, что по сравнению с началом 2024 года ни в одной сфере рынка труда Псковской области сейчас не было падения предлагаемых зарплат. Сейчас по сравнению с прошлым периодом мы наблюдаем серьёзный прирост дохода в вакансиях для административных кадров (+40 тыс.), работников сектора строительства и недвижимости (+20 тыс.), производственников (+12 тыс.), транспортников (+11 тыс.), врачей и фармацевтов (+9 тыс.)», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 
Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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