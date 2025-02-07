Экономика

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области превысила 53 тысячи рублей

С начала текущего года прошел лишь один месяц, но аналитики hh.ru уже фиксируют зарплатные изменения на рынке труда. Эксперты подвели итоги первого месяца 2025 года и выяснили, кому посчастливилось, и работодатели региона нарастили возможный доход, а кто из соискателей, наоборот, мог увидеть сокращение дохода в вакансиях.

Данные hh.ru свидетельствуют, что средняя предлагаемая зарплата в Псковской области находится на уровне 53,2 тыс. рублей и почти никак не изменилась за месяц. Между тем соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер могли почувствовать увеличение предлагаемого дохода со стороны компаний. Так, сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для административного персонала (+18 тыс. рублей до 103 тыс. в среднем). В рейтинг наиболее активно растущих по зарплатам в начале этого года также вошли сфера «Информационные технологии» (+2 тыс. до 56 тыс.), «Продажи, обслуживание клиентов» (+2 тыс. до 46 тыс.), а также сфера медицины и фармацевтики (+55 руб. до 63 тыс. рублей).

А вот в 9 других профессиональных сферах, наоборот, зафиксировано падение предлагаемого дохода в вакансиях за месяц. Сильнее всего не повезло соискателям в области «Рабочий персонал», здесь для представителей сферы предлагаемый доход упал на 10 тыс. (до 83 тыс.), похожая ситуация в сфере добычи сырья (-8 тыс.) и в вакансиях для производственников (-7 тыс.).