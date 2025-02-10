Экономика

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области в январе вырос в три раза

110 партий животноводческой продукции в количестве 2,7 тысячи тонн отправили на экспорт из Псковской области в семь стран мира с 1 по 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Предприятия-производители в наибольшем объёме отправили 72 партии свинины, 27 партий свиных субпродуктов и 1 партию готовой продукции из свинины общий весом 2,69 тысячи тонн во Вьетнам, Гонконг, Китай, Грузию, Сербию и Азербайджан, 8 партий охлажденной рыбы и рыбопродукции в количестве почти 7,9 т в Эстонию, а также 2 партии рыбных консервов в Грузию и Азербайджан.

Стоит отметить, что экспорт по общему объему в этом году вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (912 т).

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.