Экономика

Высокие ставки по вкладам продержатся еще 3-4 месяца – ВТБ

Как и прогнозировали эксперты ВТБ, Центробанк на своем заседании вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п.п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фото: ВТБ

«ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки – пусть и высокого, но стабильного. Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году, как для марафонца, распределяющего свои силы на длинной дистанции. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и «кредитная зима» будет с нами еще долго», – добавил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост – рыночный портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 трлн рублей, а общий – приблизиться к 58 трлн рублей. ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 трлн рублей – пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады.

Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п.п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов. «В ближайшие месяцы мы не ожидаем изменения этой тенденции. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода», - отметили в банке.

Розничный кредитный рынок останется под влиянием общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая ставка – лишь один из факторов, определяющих параметры заемных средств. Поэтому, несмотря на решение регулятора, не исключено возможное движение ставок в сегменте.

В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать, добавили в ВТБ. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на «охлаждение» рынка. Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей – почти на 30% ниже, чем в 2024 году. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.