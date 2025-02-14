Экономика

Подстанцию строят на территории ОЭЗ «Моглино»

На территории особой экономической зоны «Моглино» ведется строительство подстанции и внутриплощадочных автомобильных дорог, сообщается в Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Провел рабочее совещание по объектам, которые создаются по программе "Комплексное развитие сельских территорий" и индивидуальной программе социально-экономического развития региона. С объектами КРСТ ситуация непростая из-за недобросовестных подрядчиков. Поручил главам муниципалитетов на личном контроле держать ход и объемы выполняемых работ. В рамках ИПСЭР на территории «Моглино» ведется строительство подстанции и внутриплощадочных автомобильных дорог», - отметил глава региона.

Он добавил, что важно ввести объекты в эксплуатацию без нарушения сроков.

«Поручил на должном уровне обеспечить контроль по выполнению работ», - подытожил Михаил Ведерников